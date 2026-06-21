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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۹

راه‌اندازی تلویزیون اینترنتی در دانشگاه لرستان

راه‌اندازی تلویزیون اینترنتی در دانشگاه لرستان

خرم‌آباد - مدیر فناوری اطلاعات دانشگاه لرستان از راه‌اندازی تلویزیون اینترنتی این دانشگاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، میلاد رحیمی در سخنانی از راه‌اندازی تلویزیون اینترنتی این دانشگاه به‌عنوان بستری نوین برای تولید محتواهای تصویری رسانه‌ای، با رویکرد تقویت اطلاع‌رسانی دیجیتال، خبر داد.

وی گفت: دانشگاه لرستان باهدف ارتقای اطلاع‌رسانی و بهره‌گیری از بسترهای نوین رسانه‌ای، تلویزیون اینترنتی اختصاصی خود را راه‌اندازی کرد.

مدیر فناوری اطلاعات دانشگاه لرستان، تصریح کرد: این مجموعه که زیر نظر واحد فناوری اطلاعات دانشگاه فعالیت می‌کند، ازاین‌پس، به‌عنوان بستری برای انتشار محتواهای تصویری دانشگاه، فعالیت می‌کند.

رحیمی، بیان داشت: راه‌اندازی تلویزیون اینترنتی، گامی در راستای هوشمندسازی فعالیت‌های اطلاع‌رسانی و تسهیل دسترسی جامعه، به منابع چندرسانه‌ای دانشگاه لرستان، محسوب می‌شود.

کد مطلب 6866605

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