به گزارش خبرگزاری مهر، میلاد رحیمی در سخنانی از راهاندازی تلویزیون اینترنتی این دانشگاه بهعنوان بستری نوین برای تولید محتواهای تصویری رسانهای، با رویکرد تقویت اطلاعرسانی دیجیتال، خبر داد.
وی گفت: دانشگاه لرستان باهدف ارتقای اطلاعرسانی و بهرهگیری از بسترهای نوین رسانهای، تلویزیون اینترنتی اختصاصی خود را راهاندازی کرد.
مدیر فناوری اطلاعات دانشگاه لرستان، تصریح کرد: این مجموعه که زیر نظر واحد فناوری اطلاعات دانشگاه فعالیت میکند، ازاینپس، بهعنوان بستری برای انتشار محتواهای تصویری دانشگاه، فعالیت میکند.
رحیمی، بیان داشت: راهاندازی تلویزیون اینترنتی، گامی در راستای هوشمندسازی فعالیتهای اطلاعرسانی و تسهیل دسترسی جامعه، به منابع چندرسانهای دانشگاه لرستان، محسوب میشود.
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