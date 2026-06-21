به گزارش خبرگزاری مهر، میلاد رحیمی در سخنانی از راه‌اندازی تلویزیون اینترنتی این دانشگاه به‌عنوان بستری نوین برای تولید محتواهای تصویری رسانه‌ای، با رویکرد تقویت اطلاع‌رسانی دیجیتال، خبر داد.

وی گفت: دانشگاه لرستان باهدف ارتقای اطلاع‌رسانی و بهره‌گیری از بسترهای نوین رسانه‌ای، تلویزیون اینترنتی اختصاصی خود را راه‌اندازی کرد.

مدیر فناوری اطلاعات دانشگاه لرستان، تصریح کرد: این مجموعه که زیر نظر واحد فناوری اطلاعات دانشگاه فعالیت می‌کند، ازاین‌پس، به‌عنوان بستری برای انتشار محتواهای تصویری دانشگاه، فعالیت می‌کند.

رحیمی، بیان داشت: راه‌اندازی تلویزیون اینترنتی، گامی در راستای هوشمندسازی فعالیت‌های اطلاع‌رسانی و تسهیل دسترسی جامعه، به منابع چندرسانه‌ای دانشگاه لرستان، محسوب می‌شود.