به گزارش خبرنگار مهر، نشست معرفی خدمات زیست بوم فناوری به کسب و کارها و هموطنان آسیب دیده از جنگ امروز ۳۱ خردادماه به میزبانی مرکزملی فضای مجازی برگزار شد.
در این جلسه سید امیر سیاح معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی و نمایندگانی از ۱۳ کسب و کار اعم از از دیجی کالا، بنیاد برکت، با سلام، دیوار، اسنپ، بنیاد علوی، شیپور ، پیام رسان ایتا، تپسی ، کمیته امداد وزارت کار، معاونت علمی، پیام رسان بله حضور داشتند.
محمد غلامی، مسئول کنترل پروژههای ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، در این جلسه گفت: کار ما زمانی اثربخش است که بتوانیم تابآوری ملی را افزایش دهیم. هرچه کسبوکارهای ما بیشتر بتوانند زنده بمانند و از بحران عبور کنند و هرچه بتوانیم به معیشت مردمی که تحت فشار هستند کمک کنیم تا درآمدی برایشان ایجاد شود و از این دوره سخت عبور کنند، در واقع توانستهایم تابآوری جامعه را افزایش دهیم. هدف دشمن فشار بر معیشت مردم است تا تابآوری جامعه کاهش پیدا کند، اما اگر بتوانیم این تابآوری را بالا ببریم، دشمن از رسیدن به هدف خود یعنی شکست دادن کشور مأیوس خواهد شد و در نهایت ایران با قدرت بیشتری از این شرایط عبور خواهد کرد.
برنامههای حمایتی معاونت علمی برای کسبوکارهای آسیبدیده
غلامی با اشاره به قوانین حمایتی موجود، بهویژه قانون جهش تولید دانشبنیان، گفت: معاونت علمی ریاستجمهوری بر اساس این قوانین تکالیفی برای حمایت از کسبوکارهای دانشبنیان دارد؛ از جمله ارائه اعتبار مالیاتی و تأمین منابعی که بهصورت تسهیلات یا کمکهای بلاعوض در اختیار شرکتها قرار میگیرد. در سالهای گذشته، با وجود محدودیت منابع، این حمایتها بیشتر در مسیر توسعه کسبوکارها به کار گرفته میشد؛ اما امسال رویکرد معاونت علمی به سمت حمایت از کسبوکارهای آسیبدیده رفته است. بهگونهای که شاید در حال حاضر برخی برنامههای توسعهای در اولویت دوم قرار گیرد و اولویت نخست، بازسازی فضای کسبوکار باشد.
ایجاد خط ویژه اعتبار مالیاتی برای پلتفرمهای دیجیتال آسیب دیده
وی ادامه داد: یکی از محورهای اصلی حمایتهای معاونت علمی، اعتبار مالیاتی است. در سالهای گذشته این اعتبار بیشتر به دو حوزه اختصاص داشت؛ یکی تحقیق و توسعه و دیگری سرمایهگذاری صندوقها یا شرکتها در توسعه محصولات. امسال پیشنهادی در شورای راهبری محصولات و تولید دانشبنیان مطرح شده تا یک خط اعتبار مالیاتی ویژه برای این موضوع در نظر گرفته شود؛ به این معنا که اگر یک پلتفرم دیجیتال بزرگ بستری ایجاد کند تا کسبوکارهای کوچکتر بتوانند از آسیبهای واردشده نجات پیدا کنند و ارتقا یابند، امکان استفاده از اعتبار مالیاتی برای آن پلتفرم فراهم شود. در این مسیر، برخلاف گذشته، صرفاً شاخصهایی مانند تحقیق و توسعه یا سرمایهگذاری مبنا نخواهد بود و ایجاد بستر برای حمایت از کسبوکارهای کوچک نیز ملاک قرار میگیرد.
تداوم حمایتها از طریق سامانه خدمات معاونت علمی
غلامی در ادامه به سامانه خدمت معاونت علمی به نشانی isti.ir اشاره کرد و گفت: در این سامانه شرکتها، چه دانشبنیان و چه غیردانشبنیان، میتوانند درخواست تسهیلات یا حمایتهای بلاعوض ثبت کنند. این فرآیند پیش از این نیز وجود داشته، اما در ارزیابیهای جدید، آسیبدیدگی کسبوکارها نیز بهعنوان یک امتیاز در نظر گرفته شده است؛ در حالی که در گذشته بیشتر نوآوری و توسعه محصول ملاک ارزیابی بود.
استمهال تسهیلات و پیگیری برای تعویق بدهیهای کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال
وی افزود: معاونت علمی در سالهای گذشته از برخی کسبوکارها حمایت کرده که این حمایتها بهصورت تسهیلات بوده و اکنون زمان بازپرداخت اقساط آنها رسیده است. در این زمینه بهصورت پیشفرض سه ماه استمهال برای این شرکتها در نظر گرفته شده و هر شرکتی که برای این موضوع مراجعه کرده، توانسته از این فرصت استفاده کند. علاوه بر این، مکاتباتی نیز با سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی انجام شده تا برای شرکتها در پرداخت بدهیهای مالیاتی و بیمهای فرصت بیشتری فراهم شود.
توسعه فضاهای کاری برای فریلنسرها و نیروهای تعدیلشده
غلامی همچنین با اشاره به بررسیهای میدانی انجامشده گفت: با توجه به اینکه اشتغال کارکنان برخی شرکتها تحت تأثیر قرار گرفته و در برخی موارد تعدیل نیرو رخ داده است، بسیاری از افراد به سمت فعالیتهای فریلنسری میروند. در چنین شرایطی، توسعه فضاهای لازم برای فعالیت فریلنسرها اهمیت پیدا میکند. از جمله این فضاها میتوان به محیطهای کار اشتراکی اشاره کرد. معاونت علمی نیز در سالهای گذشته از طریق پارکهای علم و فناوری، شتابدهندهها و ایجاد فضاهای فیزیکی برای استقرار شرکتها و فریلنسرها در این حوزه فعالیت کرده است.
محدودیت منابع و استفاده از حمایتهای غیرنقدی
وی گفت: با توجه به اینکه بخشی از منابع معاونت علمی از محل صنایع بزرگ مانند پتروشیمی تأمین میشود، حملات اخیر و شرایط ایجادشده بر تخصیص اعتبارات این معاونت نیز اثر گذاشته و به نظر میرسد منابع امسال نسبت به سالهای گذشته کمتر باشد. به همین دلیل، بخشی از حمایتها بهصورت غیرنقدی یا اصطلاحاً نسیه انجام میشود.
در این میان، پلتفرمهای بزرگ میتوانند از ابزارهایی مانند اعتبار مالیاتی استفاده کنند؛ به این معنا که بهجای دریافت پول نقد، از محل اعتبار مالیاتی از حمایت برخوردار شوند. این روش میتواند به مدیریت بهتر منابع محدود معاونت علمی کمک کند و حمایتها را به شکل بهینهتری به سمت کسبوکارها هدایت کند.
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