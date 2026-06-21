به گزارش خبرگزاری مهر، دهمین اجلاس سالانه کارگروه حسابرسی داده‌های کلان سازمان بین‌المللی دیوان‌ محاسبات کشورهای جهان(اینتوسای) با حضور و مشارکت فعال هیئت عالی‌رتبه دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران در کشور کنیا برگزار شد.

این نشست بین‌المللی با حضور نمایندگان دیوان محاسبات بیش از ۱۸ کشور جهان و با مشارکت فعال هیئت اعزامی جمهوری اسلامی ایران متشکل از حسن زمانی معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور و رحیم زارع و حجت‌الاسلام جواد نیک‌بین از اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

حسن زمانی معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور، به عنوان نخستین سخنران کلیدی روز دوم اجلاس، با اشاره به نقش روزافزون سامانه‌های اطلاعاتی، پایگاه‌های داده و تراکنش‌های الکترونیکی در شکل‌گیری منابع و درآمدهای عمومی، گفت: در عصر نوین حکمرانی، روش‌های سنتی حسابرسی در بررسی محدود اسناد و نمونه‌گیری‌های موردی، پاسخگوی پیچیدگی و گستردگی فعالیت‌های اقتصادی نیست. از این‌رو بهره‌گیری از ظرفیت‌های حسابرسی داده‌های کلان به عنوان رویکردی نوین در نظارت مالی، امکان رصد جامع، تحلیل هوشمند و کشف بهنگام انحرافات در حوزه منابع و درآمدهای عمومی را فراهم می‌سازد.

وی همچنین بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های فناورانه، ارتقای توانمندی‌های تخصصی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای افزایش اثربخشی نظارت مالی و صیانت از بیت‌المال تاکید کرد.

این اجلاس با سخنرانی خانم نانسی گاتونگو رئیس سازمان دیوان‌ محاسبات کشورهای آفریقایی انگلیسی‌زبان و رئیس کل دیوان محاسبات کنیا و همچنین خانم ایسما یاتون رئیس کل دیوان محاسبات اندونزی و رئیس آتی سازمان اینتوسای آغاز شد و در جریان برگزاری این رویداد بین‌المللی، مهم‌ترین موضوعات، فرصت‌ها و چالش‌های مرتبط با حسابرسی داده‌های کلان در عصر تحول دیجیتال و هوش مصنوعی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در حاشیه این اجلاس، هیئت ایرانی دیدارهای دوجانبه جداگانه ای نیز با روسای کل دیوان محاسبات کشورهای اندونزی و کنیا و معاونین دیوان محاسبات هند و چین برگزار نمود.

گفتنی است کارگروه حسابرسی داده‌های کلان اینتوسای با عضویت بیش از ۵۰ دیوان محاسبات از کشورهای مختلف جهان از جمله چین، بریتانیا، فرانسه، برزیل، کانادا، روسیه، هند، پاکستان، کره جنوبی و ترکیه به عنوان یکی از کارگروه‌های مهم تخصصی ذیل کمیته اشتراک دانش اینتوسای فعالیت می‌کند. دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۴۰۳ به عضویت دائم این کارگروه تخصصی درآمده و نقش فعالی در پیشبرد برنامه‌ها و ابتکارات حرفه‌ای آن ایفا می‌کند.