سازمان حسابرسی رسما وارد عصر دیجیتال شد؛ پایان کاغذبازی در حسابرسی؟

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان حسابرسی روز گذشته با رونمایی از سامانه جامع «شحاب» (شبکه حسابرسی الکترونیک و برخط)، نخستین گام رسمی برای عبور از حسابرسی سنتی و حرکت به سمت حسابرسی دیجیتال را برداشت؛ سامانه‌ای که قرار است تمامی فرآیندهای حسابرسی، از ثبت درخواست و انعقاد قرارداد تا اجرای عملیات حسابرسی و صدور گزارش نهایی را به صورت الکترونیکی و بدون استفاده از اسناد کاغذی مدیریت کند.

در شرایطی که استفاده از فناوری‌های نوین، تحلیل داده و هوش مصنوعی به یکی از محورهای تحول حرفه حسابرسی در جهان تبدیل شده است، سازمان حسابرسی نیز اعلام کرده است که علاوه بر الکترونیکی کردن فرآیندها، استفاده از هوش مصنوعی برای خودکارسازی برخی آزمون‌های حسابرسی و کمک به شناسایی تخلفات را در دستور کار قرار داده است.

در همین ارتباط، خبرنگار مهر جزئیات این تحول را از موسی بزرگ‌اصل، مدیرعامل سازمان حسابرسی، جویا شد.

سامانه «شحاب» کل فرآیند حسابرسی را بدون کاغذ می‌کند

موسی بزرگ‌اصل در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره مهم‌ترین تحول ایجادشده با راه‌اندازی سامانه «شحاب» اظهار کرد: این سامانه کل فرآیند حسابرسی را از زمانی که شرکت‌ها درخواست حسابرسی ارائه می‌کنند و قرارداد منعقد می‌شود تا پایان کار و صدور گزارش حسابرسی پوشش می‌دهد.

وی افزود: تمام فرآیندهای رسیدگی که حسابرسان انجام می‌دهند در قالب این سامانه انجام خواهد شد و در نهایت کل فرآیند حسابرسی به یک فرآیند اتوماسیون‌شده و بدون کاغذ تبدیل می‌شود.

هوش مصنوعی برای آزمون‌های تکراری و کشف تخلفات به کار گرفته می‌شود

مدیرعامل سازمان حسابرسی درباره استفاده از هوش مصنوعی در این سامانه گفت: همزمان با راه‌اندازی بخش‌هایی از سامانه «شحاب»، استفاده از سایر فناوری‌های نوین نیز در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: هم‌اکنون در حوزه نظام بانکی از فناوری و تحلیل داده استفاده می‌کنیم و درباره هوش مصنوعی نیز مطالعاتی انجام شده است تا در مراحل بعد بتوان از آن برای خودکارسازی آزمون‌های تکراری حسابرسی و همچنین شناسایی تخلفات استفاده کرد.

بزرگ‌اصل تصریح کرد: در حال حاضر یکی از برنامه‌های سازمان، شناسایی نیروهای متخصص در این حوزه و استفاده از توانمندی آنهاست و داده‌هایی که از سامانه «شحاب» تولید می‌شود نیز به عنوان بخشی از فرآیند حسابرسی در اختیار این ابزارهای هوشمند قرار خواهد گرفت.

هدف نهایی، حرکت به سمت حسابرسی ابری است

مدیرعامل سازمان حسابرسی درباره اتصال این سامانه به سایر سامانه‌های کشور نیز گفت: توسعه ارتباطات سامانه به حجم داده‌ها و مراحل توسعه آن بستگی دارد، اما در حال حاضر برای احراز هویت اشخاص و انعقاد قراردادها، ارتباطات لازم با سامانه‌های مرتبط برقرار شده است.

وی افزود: برنامه سازمان این است که در آینده این سامانه به سمت حسابرسی ابری حرکت کند که تحقق آن مستلزم برقراری ارتباط با سامانه‌های مختلف کشور خواهد بود.

ارتقای کیفیت گزارش‌ها، مهم‌ترین نتیجه حسابرسی الکترونیک

بزرگ‌اصل درباره آثار حسابرسی الکترونیک بر شفافیت اقتصادی نیز اظهار کرد: وظیفه اصلی حسابرسی، بهبود شفافیت است و این موضوع به کیفیت کار حسابرسی وابسته است.

وی گفت: هرچه از ابزارهای مدرن‌تر استفاده کنیم، کیفیت گزارش‌های حسابرسی افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه سطح شفافیت نیز ارتقا خواهد یافت.

اجرای کامل سامانه به صورت مرحله‌ای انجام می‌شود

مدیرعامل سازمان حسابرسی درباره زمان اجرای کامل سامانه «شحاب» نیز گفت: استفاده کامل از این سامانه به زمان نیاز دارد، زیرا حجم داده‌ها بسیار بالاست و ورود اطلاعات توسط همه واحدهای حسابرسی به تدریج انجام خواهد شد.

وی افزود: اجرای این پروژه به صورت مرحله‌ای پیش می‌رود و بخش‌های مختلف سامانه به تدریج عملیاتی خواهند شد.

شایان ذکر است موسی بزرگ‌اصل، مدیرعامل سازمان حسابرسی، روز گذشته در مراسم رونمایی از سامانه جامع «شحاب» نیز با تأکید بر ضرورت تحول در حرفه حسابرسی، اعلام کرد که سازمان حسابرسی باید هرچه سریع‌تر از فضای حسابرسی سنتی فاصله بگیرد و زمینه استقرار حسابرسی نوین را فراهم کند.

وی با اشاره به عقب‌ماندگی برخی زیرساخت‌های فناوری در کشور، تأکید کرد که سازمان حسابرسی با وجود ورود دیرهنگام به این حوزه، مسیر خداحافظی با حسابرسی سنتی و ورود به عصر حسابرسی مدرن را آغاز کرده است.

بزرگ‌اصل همچنین استفاده از هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای آینده حرفه حسابرسی دانست و بر نقش تحلیل داده در افزایش کیفیت رسیدگی‌ها تأکید کرد.

مدیرعامل سازمان حسابرسی، عدالت، شفافیت و درستکاری را سه رکن اصلی حرفه حسابرسی برشمرد و گفت حسابرسی صرفاً بررسی اعداد نیست، بلکه ابزاری برای صیانت از حقوق سهامداران، ایجاد شفافیت و مقابله با فساد مالی است.

وی همچنین گزارشگری پایداری را یکی از مهم‌ترین موضوعات پیش‌روی حرفه حسابرسی عنوان کرد و بر ضرورت حفظ استقلال حرفه‌ای حسابرسان، تقویت روحیه پرسشگری و شناخت شیوه‌های نوین تقلب در گزارشگری مالی تأکید کرد.