  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۵

اطلاعیه تامین اجتماعی درباره پرداخت حقوق بازنشستگان

اطلاعیه تامین اجتماعی درباره پرداخت حقوق بازنشستگان

اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی با صدور اطلاعیه‌ای از استمرار پرداخت حقوق خردادماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی با توجه به شرایط شبکه بانکی کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، در این اطلاعیه آمده است: حقوق خرداد ماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران، طبق اعلام قبلی از روز چهارشنبه ۲۷ خرداد ماه آغاز و بخش عمده‌ای از آن نیز به پایان رسیده و طبق زمان‌بندی مقرر است تا پایان وقت روز یک‌شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ تکمیل شود.

متاسفانه با توجه به اختلالات و محدودیت‌های اخیر پیش‌آمده در تعدادی از بانک‌های عامل، بر اساس پیگیری‌های سازمان و اعلام بانک‌ها، ممکن است بخشی از واریزی‌ها به صبح دوشنبه یکم تیر ماه موکول شود که این موضوع خارج از اختیارات این سازمان و ناشی از شرایط شبکه بانکی کشور است. لذا، از بازنشستگان و مستمری‌بگیران خواهشمندیم ضمن صبوری، در صورت عدم دریافت پیامک بانکی واریز حقوق تا صبح دوشنبه؛ موجودی حساب خود را بررسی نمایند.

تنها مرجع رسمی اطلاع‌رسانی اخبار و موضوعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، اداره کل روابط عمومی است. لذا، توصیه می‌شود موضوعات را از طریق وبسایت Tamin.ir و یا کانال‌ها و صفحات رسمی سازمان که در تمامی شبکه‌های اجتماعی با نشانی مشترک Tamin_Media@، دنبال نمایند.

کد مطلب 6866706
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • بدبخت IR ۱۶:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
      28 2
      پاسخ
      چرا‌فقط‌برای‌حروف‌های‌آخر‌مشکل‌پیش‌میاد ؟
    • مجید IR ۱۶:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
      4 13
      پاسخ
      ممنون از اطلاع رسانی شما . 🌺
    • IR ۲۲:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
      0 0
      پاسخ
      حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی که ازبانک رفاه پرداخت میشه ..الحمدلله که بانک رفاه فعال بوده این روزها.پس نبایدتاخیر درپرداخت وجودداشته باشه.البته بنده طبق حروف الفبا ۲۷خرداد حقوقم رودریافت کردم.
    • IR ۲۳:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
      0 0
      پاسخ
      تفاوت فروردین و اردیبهشت کی پرداخت میشه؟

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها