اطلاعیه تامین اجتماعی درباره پرداخت حقوق بازنشستگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، در این اطلاعیه آمده است: حقوق خرداد ماه بازنشستگان و مستمریبگیران، طبق اعلام قبلی از روز چهارشنبه ۲۷ خرداد ماه آغاز و بخش عمدهای از آن نیز به پایان رسیده و طبق زمانبندی مقرر است تا پایان وقت روز یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ تکمیل شود.
متاسفانه با توجه به اختلالات و محدودیتهای اخیر پیشآمده در تعدادی از بانکهای عامل، بر اساس پیگیریهای سازمان و اعلام بانکها، ممکن است بخشی از واریزیها به صبح دوشنبه یکم تیر ماه موکول شود که این موضوع خارج از اختیارات این سازمان و ناشی از شرایط شبکه بانکی کشور است. لذا، از بازنشستگان و مستمریبگیران خواهشمندیم ضمن صبوری، در صورت عدم دریافت پیامک بانکی واریز حقوق تا صبح دوشنبه؛ موجودی حساب خود را بررسی نمایند.
تنها مرجع رسمی اطلاعرسانی اخبار و موضوعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، اداره کل روابط عمومی است. لذا، توصیه میشود موضوعات را از طریق وبسایت Tamin.ir و یا کانالها و صفحات رسمی سازمان که در تمامی شبکههای اجتماعی با نشانی مشترک Tamin_Media@، دنبال نمایند.
نظر شما