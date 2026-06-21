در پناه خانه پدری

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: ۳۵۰ نفر از خانواده‌های شهدای شهرستان میناب این روزها به دعوت آستان مقدس علوی در نجف اشرف حضور دارند؛ سفری که تنها یک برنامه زیارتی نیست و از نگاه برگزارکنندگان آن، تلاشی برای ادای احترام به خانواده‌هایی است که سنگین‌ترین هزینه دفاع از وطن را پرداخت کرده‌اند. این زائران در قالب دو پرواز مستقیم از شهر کرمان راهی نجف شدند و پس از استقرار در جوار بارگاه امیرالمؤمنین (ع)، برنامه‌های زیارتی خود را آغاز کردند.

آنان علاوه بر حضور در حرم علوی، به زیارت دیگر عتبات عالیات نیز مشرف شدند. کربلای معلی، کاظمین و سامرا از جمله مقاصدی است که در برنامه سفر آنان قرار گرفت و زائران پس از زیارت این اماکن مقدس، دوباره به نجف بازگشتند. آنچه این برنامه را از بسیاری از اعزام‌های مشابه متمایز می‌کند، گستره و شیوه اجرای آن است. در حالی که طی ماه‌های گذشته برخی مجموعه‌های فعال در حوزه زیارت، خانواده‌های شهدا را در گروه‌های محدود و به‌تدریج راهی عتبات عالیات کرده‌اند، عتبه علوی این بار با اختصاص دو پرواز مستقیم، ۳۵۰ نفر از خانواده‌های شهدای میناب را به صورت یکجا به نجف منتقل کرده است؛

اقدامی که از نظر تعداد زائران و سطح میزبانی، در نوع خود کم‌سابقه به شمار می‌رود. این میزبانی البته تنها به فراهم کردن امکان سفر محدود نشده است. مسئولان آستان مقدس علوی در طول اقامت این خانواده‌ها برنامه‌های متعددی را برای تکریم آنان تدارک دیده‌اند. یکی از مهم‌ترین این برنامه‌ها، مراسم ویژه تجلیل از خانواده‌های شهدا بود که با حضور تولیت آستان مقدس علوی برگزار شد.

نجف، میزبان روایت‌های صبر و ایثار

سید عیسی الخرسان، تولیت آستان مقدس علوی، در این مراسم با ابراز همدردی با خانواده‌های شهدا، از ایثار آنان تجلیل کرد و گفت: «شما با تقدیم جگرگوشه‌های خود، بالاترین جلوه‌های محبت و ایثار نسبت به اهل‌بیت (ع) و حضرت سیدالشهدا (ع) را به نمایش گذاشتید.» او در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد که خادمان آستان علوی خود را شریک اندوه خانواده‌های شهدا می‌دانند و افزود: «برادران شما در آستان مقدس علوی، صادقانه‌ترین احساسات قلبی خود را با شما شریک می‌شوند.»

سخنان تولیت آستان علوی در فضایی بیان شد که همزمانی این سفر با روزهای آغازین ماه محرم، رنگ و بوی ویژه‌ای به آن بخشیده است. الخرسان در پیام خود با یادآوری مصیبت عاشورا، خانواده‌های شهدا را ادامه‌دهندگان راه ایثار و وفاداری دانست و از خداوند خواست شهدای این مسیر را مشمول رحمت خویش قرار دهد و به بازماندگان آنان صبر و آرامش عطا کند.

همزمانی حضور این خانواده‌ها در نجف با آغاز ایام عزاداری سیدالشهدا (ع)، سبب شد بسیاری از مراسم‌های مذهبی و آیینی این روزها برای آنان معنایی دوچندان پیدا کند. برای مادرانی که فرزندان خود را از دست داده‌اند، شنیدن روضه‌های عاشورایی و حضور در کنار مضجع امیرالمؤمنین (ع)، یادآور پیوندی است که فرهنگ شیعی میان شهادت، ایثار و وفاداری ترسیم می‌کند.

از سوی دیگر، این برنامه را می‌توان بخشی از روند رو به گسترش همکاری و همدلی میان اعتاب مقدسه عراق و خانواده‌های شهدا در ایران دانست. در ماه‌های اخیر، آستان‌های مقدس عراق در مناسبت‌های مختلف تلاش کرده‌اند همراهی خود را با مردم ایران و خانواده‌های آسیب‌دیده از حوادث و درگیری‌های اخیر نشان دهند. میزبانی از خانواده‌های شهدا، یکی از جلوه‌های همین رویکرد است؛ رویکردی که بر اشتراکات مذهبی، فرهنگی و عاطفی دو ملت استوار است.

تکریم خانواده شهدا در جوار حرم علوی

بر اساس اطلاعات منتشرشده، طرح میزبانی از خانواده‌های شهدای میناب قرار نیست به همین گروه محدود بماند. عتبه علوی برنامه‌ریزی کرده است که در طول یک سال آینده، خانواده‌های دیگر شهدای جنگ ۴۰ روزه را نیز برای زیارت نجف و عتبات عالیات دعوت کند. اگر این برنامه طبق پیش‌بینی‌ها اجرا شود، شمار قابل توجهی از خانواده‌های شهدا فرصت خواهند یافت تا در قالب مهمانی آستان علوی، به زیارت اماکن مقدس عراق مشرف شوند.

در چنین شرایطی، سفر خانواده‌های شهدای میناب را می‌توان فراتر از یک اعزام زیارتی ارزیابی کرد. این سفر حامل پیامی نمادین نیز هست؛ پیامی که از پیوند میان فرهنگ مقاومت و سنت دیرینه زیارت در جهان تشیع حکایت می‌کند. پیوندی که در آن، خانواده‌های شهدا نه صرفا به عنوان زائر، بلکه به عنوان صاحبان منزلتی ویژه مورد تکریم قرار می‌گیرند. اکنون در شب‌های دهه اول ماه محرم، هنگامی که صحن و سرای علوی مملو از نوای عزاداری است، خانواده‌هایی از جنوب ایران در کنار مضجع امیرالمؤمنین (ع) حضور دارند که هر کدام روایت خاص خود را از فقدان، صبر و ایستادگی با خود به همراه آورده‌اند.

آنان از میناب تا نجف آمده‌اند؛ سفری که شاید در ظاهر چند روز بیشتر طول نکشد، اما برای بسیاری از آنان، یاد و خاطره‌اش تا سال‌ها باقی خواهد ماند. در میان ازدحام زائران، مادران و پدرانی دیده می‌شوند که آرام زیر لب دعا می‌خوانند و نام فرزندان شهیدشان را زمزمه می‌کنند. برای آنان، نجف تنها مقصد یک سفر زیارتی نیست؛ جایی است برای تجدید عهد، برای آرام گرفتن دل‌های داغدار و برای روایت دوباره ایثاری که با نام شهیدانشان در حافظه این سرزمین ماندگار شده است.