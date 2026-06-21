به گزارش خبرنگار مهر، وهب جعفریان ظهر یکشنبه در همایش روز ملی بسیج اساتید به منظور گرامیداشت استاد شهید چمران با اشاره به نقش اثرگذار استادان بسیجی در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی اظهار کرد: بسیج اساتید از همان ابتدای شکل‌گیری انقلاب، همواره در مسیر خدمت، مجاهدت علمی و تربیت نیروهای مؤمن و انقلابی نقش‌آفرینی کرده است.

‌مسئول سازمان بسیج اساتید سپاه قدس گیلان با بیان اینکه برخی از اساتید بسیجی در آغاز مسیر، با سلاح در کنار مردم و انقلاب ایستادند، افزود: بیش از ۵۰۰ استاد بسیجی از همان ابتدا بیعت خود را با انقلاب اسلامی اعلام کردند و در ادامه نیز با الگوگیری از شهید چمران، در مسیر علم، ایثار و خدمت گام برداشتند.

وی با اشاره به تدوین سند راهبردی اعتلای بسیج اساتید گفت: این سند بر چهار راهبرد اصلی شامل انسجام‌بخشی سازمانی، اعتلای آموزش، اعتلای حکمرانی و جهاد تبیین استوار است و هدف آن پرورش دانشجویانی در تراز انقلاب اسلامی و تربیت نسل آینده‌ساز کشور است.

جعفریان با اشاره به ظرفیت بالای شبکه بسیج اساتید در استان تصریح کرد: در حال حاضر ۲۳۵۰ استاد بسیجی در استان فعالیت دارند که از این تعداد، ۷۰۰ نفر در قالب‌های مختلف بیش از ۱۵ هزار تولید محتوا انجام داده‌اند. همچنین برنامه تلویزیونی «وعده صادق» با ۲۲ قسمت در شبکه باران تولید و پخش شده است.

وی با تأکید بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت علمی و جهادی استادان بسیجی برای حل مسائل استان و کشور خاطرنشان کرد: تاکنون یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان از حقوق اساتید برای رفع مسائل تخصصی و کمک به حل مشکلات استان و کشور اختصاص یافته است و این مسیر با جدیت ادامه خواهد داشت.