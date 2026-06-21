تدوین سند راهبردی اعتلای بسیج اساتید گیلان بر مبنای ۴ راهبرد کلیدی

وهب جعفریان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش محوری اساتید در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی، اظهار کرد: این سازمان با تولید محتوای تخصصی و حضور میدانی در عرصه‌های اجتماعی، فرماندهی جنگ ترکیبی در حوزه علم را بر عهده دارد.

جعفریان با تأکید بر تمرکز این سازمان بر تولید اقتدار علمی، از تهیه محتوای ویدئویی تخصصی در حوزه امنیت خبر داد و گفت: تولید محتوای ویدئویی با عنوان «زمزمه شبح» که به بررسی تکنولوژی محرمانه سازمان سیا در ردیابی افراد می‌پردازد، از جمله دستاوردهای شاخص این مجموعه است.

وی همچنین از ساخت مستند تصویری مبتنی بر هوش مصنوعی با موضوع نحوه ترور در جنگ رمضان و توزیع ۱۵۰ عدد استیکر نقشه ایران خبر داد و افزود: تهیه محتوای ویدئویی اوسینت با هدف معرفی روش‌های عملیاتی و پیشگیرانه برای ارتقای امنیت ایست‌های بازرسی، تهیه گزارش‌های تخصصی از اشاعه اطلاعات توسط مقامات ایرانی، آمریکایی و اسرائیلی در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، و همچنین تولید گزارش‌های تخصصی درباره ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی مورد استفاده دشمن، از اهم اقدامات این حوزه بوده است.

کنشگری در پیاده‌سازی دستورالعمل‌های نظام و بسیج نخبگان

مسئول بسیج اساتید گیلان با بیان اینکه این سازمان در پیاده‌سازی مأموریت‌های سند اعتلای کشوری نقش بسزایی داشته، تصریح کرد: بسیج اساتید استان گیلان به همراه کانون‌های دانشگاهی، پس از حادثه شبه‌کودتای ۱۷ و ۱۸ دی، در تحقق دستورالعمل‌های سازمان بسیج اساتید کشوری نقش مؤثری ایفا کرد و در اجرای طرح‌های نقش‌آفرینی شبکه بسیج اساتید در مساجد، محلات و ایام پایان سال، فعالانه مشارکت داشت.

وی با تأکید بر پیوند علم و عمل در فعالیت‌های این سازمان، خاطرنشان کرد: بسیج اساتید گیلان با عبور از رویکردهای صرفاً ستادی، توانسته الگویی از استاد انقلابی را در میادین عملیاتی جامعه به نمایش بگذارد.

خدمات اجتماعی، معنوی و جهاد تبیین

جعفریان در ادامه به برنامه‌های انسجام‌بخشی درون‌سازمانی از جمله قرائت سوره فتح، دعای توسل و ختم قرآن با نیت سلامت و پیروزی رهبر معظم انقلاب اشاره کرد.

وی از برپایی ۶ موکب دانشگاهی و تشکیل کارگروه تخصصی تولید محتوا در حوزه جهاد تبیین و امیدآفرینی خبر داد و گفت: در این راستا، ۵۰۷ اثر و فیلم امیدبخش در کانال‌های مجازی داخلی بازنشر شد. همچنین حضور در اجتماعات حماسی برای تبیین رهنمودهای رهبری، توزیع پرچم میان شرکت‌کنندگان، دلگرمی به خانواده‌های رزمندگان از طریق تماس‌های تلفنی و کمک مالی به نیازمندان، از دیگر اقدامات این سازمان بوده است.

مسئول بسیج اساتید گیلان فعالیت‌های امدادی و نظارتی در شهرک‌های دانشگاهی شامل پاسداری شبانه‌روزی از خانواده‌ها، همکاری با موکب‌ها و هیئت‌ها و مشارکت در رژه خودرویی را از خدمات این سازمان در حوزه امنیتی برشمرد.

تحول در حکمرانی و حمایت مالی

جعفریان در راستای کمک به کارآمدی نظام حکمرانی و تحقق بیانیه گام دوم، از تولید و پخش ۲۲ قسمت از برنامه زنده «وعده صادق» در شبکه باران خبر داد و افزود: این سازمان با اختصاص مبلغ یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان از حقوق اساتید، در مسیر حل مسائل تخصصی استان و کشور و گذار از مرحله شکل‌گیری به مرحله تأثیرگذاری حداکثری بر ارکان نظام حکمرانی گام برمی‌دارد.

مسئول سازمان بسیج اساتید گیلان با اشاره به برنامه‌های این سازمان در سالروز شهادت شهید چمران، گفت: اساتید بسیجی روز ۲۹ خرداد در نماز جمعه شهرستان‌ها حضور یافته و پس از نماز، یکی از اساتید به سخنرانی تبیینی می‌پردازد.

وی افزود: در تمامی شهرستان‌ها، اساتید بسیجی نهضت‌های بصیرت‌افزایی خود را برپا خواهند کرد و ۳۱ خرداد، هم‌زمان با روز ملی بسیج اساتید و سالگرد شهادت دکتر چمران، نشست متمرکز استانی با برنامه‌های متنوع از جمله تحلیل و دیدار با خانواده شهدا برگزار می‌شود.

جعفریان با اشاره به تدوین سند راهبردی اعتلای بسیج اساتید، تصریح کرد: این سند بر چهار راهبرد اصلی شامل انسجام‌بخشی و تعالی سازمانی، اعتلای آموزش کشور، اعتلای حکمرانی و جهاد تبیین و امیدآفرینی بنا شده و تمام برنامه‌های سال جاری بر اساس این چهار محور طراحی و تبیین شده است.

وی با بیان اینکه این سازمان ۲ هزار و ۳۵۰ استاد بسیجی دارد، خاطرنشان کرد: بیش از ۷۰۰ نفر از اعضای این سازمان با ۱۵ هزار تولید محتوا در قالب علم‌داران انقلاب، پیام‌های مختلفی را در موضوعات گوناگون در طول جنگ ترکیبی دشمن منتشر کردند.