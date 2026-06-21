به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین زارع‌کمالی ظهر یکشنبه در جمع اساتید دانشگاه فرهنگیان همدان به مناسبت روز بسیج اساتید با گرامیداشت یاد و خاطره شهید مصطفی چمران، وی را الگویی جامع برای جامعه علمی کشور دانست و اظهار کرد: شهید چمران شخصیتی بود که علم و ایمان، تخصص و تعهد، دانشگاه و میدان را در کنار یکدیگر معنا کرد و نشان داد این مولفه‌ها نه تنها در تعارض با هم نیستند، بلکه در کنار یکدیگر می‌توانند منشا تحولات بزرگ و تاریخ‌ساز باشند.

وی افزود: نامگذاری روز بسیج اساتید به سالروز شهادت شهید چمران نشان‌دهنده جایگاه والای استاد تراز انقلاب اسلامی است؛ استادی که علاوه بر تولید علم، نسبت به سرنوشت جامعه، انقلاب و ارزش‌های اسلامی نیز احساس مسئولیت می‌کند.

فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان با تاکید بر جایگاه معلمان و اساتید در تربیت سرمایه انسانی کشور گفت: معلمی به تعبیر امام خمینی(ره) شغل انبیا است و هیچ مسئولیتی به اندازه تربیت انسان‌های مومن، متعهد و اثرگذار در سرنوشت یک جامعه اهمیت ندارد، به همن دلیل اساتید و معلمان در حقیقت سازندگان آینده کشور و تربیت‌کنندگان نسل تمدن‌ساز انقلاب اسلامی هستند.

وی دانشگاه فرهنگیان را یکی از مهم‌ترین مراکز کادرسازی کشور برشمرد و تصریح کرد: اساتید این دانشگاه نقش ویژه‌ای در تربیت معلمانی دارند که هر یک مسئول هدایت و تربیت صدها دانش‌آموز خواهند بود و این زنجیره تربیتی، سرمایه‌ای ارزشمند برای تحقق اهداف انقلاب اسلامی و شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی محسوب می‌شود.

سردار زارع‌کمالی با اشاره به شرایط کنونی کشور و جنگ ترکیبی دشمنان خاطرنشان کرد: امروز میدان اصلی تقابل دشمن با جمهوری اسلامی ایران، جنگ شناختی و نبرد روایت‌ها است

وی با اشاره به ناکامی دشمنان در عرصه‌های مختلف اظهار کرد: دشمن تلاش می‌کند با ایجاد تردید، یاس، ترس، بدبینی و اختلاف در جامعه، اراده ملت ایران را هدف قرار دهد.

فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان ادامه داد: در چنین شرایطی اساتید دانشگاه‌ها به‌ویژه اساتید دانشگاه فرهنگیان، فرماندهان خط مقدم جهاد تبیین محسوب می‌شوند و لازم است علاوه بر انتقال دانش، در حوزه هویت‌بخشی، امیدآفرینی و ارتقای بصیرت نسل جوان نیز نقش‌آفرینی کنند.

وی با بیان اینکه اقتدار علمی از مهم‌ترین مولفه‌های قدرت جمهوری اسلامی ایران است، گفت: پیشرفت‌های کشور در حوزه‌های علمی، فناوری‌های نوین، صنایع دفاعی، هوافضا و نانو حاصل تلاش و مجاهدت دانشمندان، پژوهشگران، اساتید و معلمان متعهدی است که با روحیه جهادی در مسیر اعتلای ایران اسلامی گام برداشتند.

سردار زارع‌کمالی افزود: دشمن نیز این ظرفیت را به خوبی شناخته و به همین دلیل دانشمندان و نخبگان علمی کشور را در زمره اهداف اصلی خود قرار داده است چراکه می‌داند پیشرفت علمی و تربیت نیروی انسانی کارآمد از مهم‌ترین پایه‌های اقتدار جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود.

وی در پایان با دعوت از اساتید برای تداوم مسیر علمی و فرهنگی شهید مصطفی چمران تاکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند پیوند علم با ایمان، دانش با مسئولیت‌پذیری و تخصص با تعهد هستیم و اساتید بسیجی می‌توانند با ایفای نقش موثر در عرصه تعلیم و تربیت، زمینه‌ساز تربیت نسلی آگاه، انقلابی و تمدن‌ساز برای آینده ایران اسلامی باشند.