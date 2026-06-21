به گزارش خبرنگار مهر، بیژن سلیمان‌پور از پیشرفت پروژه‌های نهضت ملی مدرسه‌سازی خبر داده‌اند؛ طرحی که با هدف افزایش سرانه آموزشی و کاهش کمبود فضای درس در مناطق پرجمعیت استان تهران دنبال می‌شود.

فرماندار ری، ظهر یکشنبه درباره آخرین وضعیت پروژه‌های آموزشی این شهرستان گفت: توسعه فضاهای آموزشی یکی از اولویت‌های اصلی مدیریت شهری و استانی است و برنامه مدرسه‌سازی با وجود برخی محدودیت‌ها همچنان در حال اجراست.

او با اشاره به وضعیت سرانه آموزشی در استان تهران افزود: پایتخت تا پیش از آغاز این طرح، از نظر شاخص‌های آموزشی در میان استان‌های کشور جایگاه مطلوبی نداشت، اما طی ماه‌های اخیر روند توسعه زیرساخت‌های آموزشی شتاب گرفته است.

به گفته سلیمان‌پور، سازمان نوسازی مدارس ساخت ۲۰ مدرسه در شهرستان ری را بر عهده گرفته که تاکنون چهار مدرسه آماده بهره‌برداری شده و سایر پروژه‌ها در مراحل مختلف اجرا قرار دارند.

او گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، هشت مدرسه دیگر تا مهرماه امسال تکمیل و در اختیار آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت.

فرماندار ویژه ری همچنین از مشارکت شهرداری‌های منطقه در اجرای پروژه‌های آموزشی خبر داد و گفت: شهرداری‌های باقرشهر، کهریزک و حسن‌آباد ساخت ۱۲ مدرسه را در دستور کار دارند و چند پروژه نیز در قیامدشت فراتر از تعهدات تعیین‌شده در حال پیگیری است.

او در بخش دیگری از سخنانش از برخی واحدهای صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی مستقر در شهرستان ری انتقاد کرد و گفت: با وجود تأثیر فعالیت این صنایع بر زندگی ساکنان منطقه، بخشی از این مجموعه‌ها مشارکت محدودی در پروژه‌های عمومی و مسئولیت‌های اجتماعی داشته‌اند.

سلیمان‌پور ابراز امیدواری کرد با تکمیل پروژه‌های در دست ساخت، بخشی از کمبودهای آموزشی شهرستان ری برطرف شود و دسترسی دانش‌آموزان به فضاهای آموزشی استاندارد در مناطق مختلف این شهرستان بهبود یابد.