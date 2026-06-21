اعلام آمادگی بسیج اساتید برای همکاری تخصصی با دولت در حل مسائل کشور

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مردانی، رئیس سازمان بسیج اساتید کشور، درمراسم سالروز شهادت شهید مصطفی چمران که امروز (یکشنبه) در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دانشمندان شهید و فرماندهان شهید، آنان را «ستارگان راهنمای ملت ایران» توصیف کرد.

وی با خیرمقدم به حاضران در مراسم، به‌ویژه مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، خانواده‌های معظم شهدا و مسئولان حاضر، بر ضرورت ادامه راه شهدا و تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کرد.

مردانی با اشاره به جایگاه شهید چمران به عنوان الگوی مجاهدت و ایثار، اظهار داشت: ملت ایران تا تحقق آرمان‌های شهدا و مقابله با دشمنان انقلاب اسلامی از پای نخواهد نشست و مسیر تمدن‌سازی نوین اسلامی را در چارچوب گام دوم انقلاب ادامه خواهد داد.

رئیس سازمان بسیج اساتید کشور همچنین از حمایت‌های مردم، دستگاه‌های اجرایی، نهادهای مختلف و فعالان عرصه دیپلماسی در شرایط حساس کشور قدردانی کرد و گفت: همه بخش‌های کشور در عرصه‌های مختلف از جمله خدمت‌رسانی، دفاع، جهاد تبیین و پیگیری حقوق ملت نقش‌آفرینی کرده‌اند.

وی با اشاره به فعالیت اساتید بسیجی در دانشگاه‌های سراسر کشور افزود: در دوران شرایط ویژه اخیر، اساتید بسیجی با تشکیل هسته‌های مقاومت، اتاق‌های وضعیت و قرارگاه‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف علمی، رسانه‌ای و اجتماعی حضوری فعال داشتند و وظایف خود را در زمینه جهاد تبیین و روشنگری به‌خوبی انجام دادند.

مردانی اعلام کرد: اساتید بسیجی در سراسر کشور آمادگی دارند در تمامی رشته‌ها و حوزه‌های تخصصی، برای ارتقای کارآمدی نظام حکمرانی، حل مسائل کشور و ارائه بسته‌های سیاستی و راهکارهای علمی در کنار دولت و مسئولان قرار گیرند.

وی در پایان از مسئولان حاضر در مراسم، فرماندهان سپاه و تمامی افرادی که از فعالیت‌های بسیج اساتید حمایت کرده‌اند، قدردانی کرد.