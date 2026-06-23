به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بسیج اساتید کشور، در بیانیه پایانی هزار نشست استادی در هزار کانون دانشگاهی سراسر کشور، اساتید بسیجی ضمن گرامیداشت سالروز شهادت مصطفی چمران و تأکید بر میثاق با رهبر شهید و تجدید بیعت با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، آمادگی خود را برای نقش‌آفرینی علمی، نظامی و دیپلماتیک در تراز تمدنی جدید اعلام کرده و بر لزوم وحدت کامل تا شکست کامل آمریکا و صهیونیست‌ها و نیز عدم معطلی کشور در مذاکرات تأکید کردند. متن این بیانیه به شرح زیر است :

بسم الله الرحمن الرحیم

«أطیعُوا اللهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَا تَنازَعُوا فَتَفشَلُوا وَ تَذهَبَ رِیحُکُم وَ اصبِرُوا إنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرینَ»

و از خدا و پیامبرش فرمان برید، و با یکدیگر نزاع و اختلاف مکنید که سست و بد دل می شوید و شوکتتان از میان می رود. و شکیبایی ورزید زیرا خدا با شکیبایان است. (انفال/۴۶)

با سلام به پیشگاه ملت شریف ایران و درود بی پایان بر روان پاک و مطهر شهیدان راه حق از صدر اسلام تا انقلاب اسلامی از جنگ تحمیلی اول تا جنگ تحمیلی سوم به ویژه خمینی کبیر(ره) و امام الشهداء و رهبر شهیدمان که با دوراندیشی و بصیرت منحصر به فرد خویش سالروز شهادت شهید تقوا و دانش، پارسایی و دانایی استاد دکترمصطفی چمران را به عنوان «روز ملی بسیج اساتید» نامگذاری فرمودند تا الگوی اساتید مومن و انقلابی قرار گیرد که محصول آن درایت، امروز عضویت ۳۷ هزار هیات علمی و ۳۰ هزار محقق و مدرس بسیجی در سازمان بسیج اساتید در دانشگاه های کشور می باشد.

اگرچه امروز آن عارف واصل، فقیه دوراندیش و عالم عامل در جمع ما نیست اما هدایتگری های آن پیر فرزانه، زمینه ساز ساماندهی سرمایه انسانی عظیم و کارآمدی شد که از پیوند تعهد و تخصص، علم و ایمان، دانش و اخلاص فراهم گردید و امروز توفیق دارد تا دوشادوش ملت بزرگ ایران، جبهه مقاومت را با پرچم داری ایران اسلامی به پیروزی شگرفی در برابر دشمنان قدار اسلام و ایران برساند و آغازگر نظم نوینی با محوریت مردم مبعوث شده جمهوری اسلامی ایران باشد که بی شک شتاب بخش افول هژمونی آمریکا در جهان خواهد بود.

از این رو، ما استادان بسیجی در دانشگاه های سراسر کشور در این اجتماع گردهم آمده ایم تا با عزم راسخ و اراده پولادین اعلام داریم:

در این فصل جدید از دوران حاکمیت ملت ایران که ایران اسلامی در قامت یک قدرت نوظهور در جهان سیاست و روابط بین الملل عرض اندام کرده تا اندیشه ها و افکار اسلامی و انقلابی را به جهانیان عرضه نماید، آمادگی خود را برای نقش آفرینی علمی-تخصصی جهت فراهم ساختن سازوکارهای سخت افزاری و نرم افزاری در زمینه های فناورانه، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، دفاعی و امنیتی اعلام می نماییم؛

با رهبر شهیدمان(رض) که جان فدای ملت شد میثاق می بندیم تا راهش را تا انتقام کامل خون پاکش یعنی محو غده سرطانی صهیون از کل عالم و دفع شر آمریکا از سر مسلمین جهان ادامه داده و لحظه ای از پای ننشسته و آرمان ها و آمالش را تا سپردن پرچم انقلاب اسلامی به صاحب اصلی اش دنبال نمائیم؛

با خلف صالح رهبر شهید، امام المسلمین حضرت آیت الله امام سید مجتبی خامنه‌ای(مدظله العالی) تجدید بیعت می نماییم تا در اطاعت از اوامر و تحقق منویات مبارک معظم له تا آخرین قطره خون خود وفادار مانده و اطمینان خاطر می دهیم همچنان که در طول ۴۷ سال گذشته مقابل تهدیدات سخت، نیمه سخت و نرم دشمنان اسلام و ایران ایستاده و شیطان اکبر را ناکام گذاشته ایم، در جنگ‌های شناختی و ترکیبی نوظهور نیز اجازه نخواهیم داد که حاکمان آمریکای جنایتکار با شگردهای روانی و سیاسی، در صفوف ملت و مسئولان کشور انشقاق و اختلاف ایجاد کنند و تا هرزمان که معظم له تدبیر فرمایند همراه و پیشگام مردم مبعوث شده در میدان و خیابان خواهیم ماند؛

بر دستان پرقدرت یکایک مردان میدان، فرماندهان شجاع و غیور ارتش و سپاه، نیروهای امنیتی و انتظامی بوسه زده و ضمن اعلام آمادگی برای پوشیدن لباس رزم و حضور در میدان نبرد به فرماندهان نظامی اعلام می داریم که استادان بسیجی گوش به فرمان اوامر فرماندهی معظم کل قوا برای جهاد با دشمنان خونخوار کشورمان در کنار شما هستند.

به مردان سیاست و عرصه دیپلماسی کشورمان نیز خداقوت عرض نموده و یادآور می شویم؛ اساتید بسیجی در کنار ملت به امر رهبر معظم انقلاب اسلامی منتظر تحقق شروط گفته شده خواهیم بود و تاکید می نماییم کشور را معطل نتایج مذاکرات ننمایید، چراکه آزموده را آزمودن خطاست. فریب دستکش های مخملی را نخورید و پس از هر بار مصافحه با طرف امریکایی انگشتان خود را بشمارید.

از مردان عرصه جهاد خدمت نیز تشکر و قدردانی نموده اکیداً تقاضا داریم در حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم از هیچ کوششی فروگذار ننمایید و همچنین آمادگی خود را برای هر گونه کمک تخصصی و علمی، عملی و میدانی در رابطه با بازسازی کشور در دوره پساجنگ و حل مسائل و مشکلات میهن عزیزمان بویژه در حوزه تاسیسات زیربنایی آسیب دیده اعلام می داریم.

در خاتمه خالصانه ترین سپاس و تقدیرها را تقدیم ملت انقلابی و بی نظیر ایران می نمائیم بالاخص بانوان فرهیخته ای که با تاسی از الگوهای نورانی مکتب اسلام با تکیه بر تعهد، دانایی و مسئولیت پذیری اجتماعی در مسیر بیداری افکار جامعه نقشی تعیین کننده داشته و همراه با خانواده، قریب چهار ماه در میدان و کف خیابان حضور داشتند. از همه ملت شریف، عاجزانه استدعا داریم همچنان با شگردهای جنگ شناختی دشمن با بصیرت و درایت مقابله کرده و مطمئن باشید مبارزه ما با آمریکا و صهیونیست های کودک کش تا شکست کامل آنها ادامه خواهد داشت. این روزها بدعهدی آنان در تداوم جنایاتشان علیه مردم مظلوم لبنان آن هم بعد از امضای تفاهمنامه نشانگر این مسئله مهم است که باید تا شکست کامل دشمن و تن دادن آنان به خواست به حق ملت بزرگ ایران، وحدت کامل داشته باشیم و ان شاءالله همه در کنار هم در میدان حاضر خواهیم بود.

وَ مَا النَّصرُ إلاّ مِن عِندِ اللهِ العَزِیز الحَکِیم

اجتماع استادان بسیجی کشور