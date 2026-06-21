شهید مصطفی چمران نماد پیوند علم،ایمان و مسئولیت اجتماعی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن صادقی در آیین گرامی‌داشت شهدای جنگ دوازده‌روزه و بزرگداشت شهید دکتر مصطفی چمران و شهید دکتر منصور عسکری با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای جنگ دوازده‌روزه، اظهار کرد: امروز در محفلی معنوی و علمی گرد هم آمده‌ایم تا یاد بزرگ‌مردانی را پاس بداریم که با ایمان، دانش، ایثار و مجاهدت، عزت و اقتدار ایران اسلامی را رقم زدند.

وی با اشاره به شخصیت ممتاز شهید دکتر مصطفی چمران افزود: زندگی شهید چمران تلاقی شکوهمند علم، ایمان و تعهد اجتماعی بود. او دانشمندی برجسته، پژوهشگری توانمند و شخصیتی عمیق و آرام بود که می‌توانست آینده‌ای درخشان در معتبرترین مراکز علمی جهان داشته باشد، اما مسیر دیگری را برگزید و همه ظرفیت‌های علمی خود را در خدمت آرمان‌های انسانی و اسلامی قرار داد.

استاندار زنجان ادامه داد: شهید چمران دارنده دکترای فیزیک پلاسما از یکی از معتبرترین دانشگاه‌های دنیا بود و از جایگاهی ممتاز در عرصه‌های علمی برخوردار بود، اما روح بلند و آرمان‌گرای او در جست‌وجوی رسالتی فراتر از موفقیت‌های فردی بود؛ رسالتی که او را از فضای دانشگاهی به میدان جهاد، مقاومت و دفاع از ارزش‌ها کشاند.

صادقی با بیان اینکه شهید چمران معتقد بود علم زمانی به کمال می‌رسد که در خدمت انسان، عدالت و حقیقت قرار گیرد، تصریح کرد: وی آسایش و رفاه زندگی در غرب را رها کرد و در کنار مردم منطقه و ملت خود ایستاد. آنچه نام شهید چمران را ماندگار ساخت، صرفاً مسئولیت‌های رسمی نبود، بلکه روحیه جهادی، اخلاص در عمل، ابتکار در شرایط دشوار و تلاش‌های خستگی‌ناپذیر او در ستاد جنگ‌های نامنظم بود.

وی خاطرنشان کرد: ایمان و خلاقیت شهید چمران در مقاطع حساس، معادلات بسیاری را در میدان نبرد تغییر داد.

نه تنها فرمانده‌ای شجاع و مدیر بود، بلکه متفکری ژرف‌اندیش، انسانی اهل سلوک، نیایش و معنویت به شمار می‌رفت. در میدان نبرد صلابت و استواری داشت و در خلوت با اشک و مناجات به درگاه الهی روی می‌آورد.

استاندار زنجان اضافه کرد: شاید راز ماندگاری شهید چمران را بتوان در همین جمع اضداد جست‌وجو کرد؛ شخصیتی که علم و عرفان، جسارت و تواضع، مسئولیت‌پذیری و اخلاص را در کنار یکدیگر جمع کرده بود و الگویی کم‌نظیر برای نسل‌های امروز و آینده به شمار می‌رود.

وی با گرامی‌داشت یاد شهید دکتر منصور عسکری اظهار کرد: شهید عسکری از چهره‌های برجسته علمی و مدیریتی کشور بود که از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی در مسیر خدمت به نظام و انقلاب اسلامی گام برداشت و تا واپسین لحظات عمر پربرکت خود از این مسیر فاصله نگرفت.

صادقی با اشاره به سال‌ها مجاهدت و تلاش این شهید افزود: شهید عسکری از همان روزهای آغازین انقلاب عضو هیئت هفت‌نفره بود و در مسئولیت‌های مختلف، خدمات ارزشمندی به کشور ارائه کرد. او بیش از دو دهه در معرض تهدیدات مستقیم تروریستی رژیم صهیونیستی قرار داشت و خانواده این شهید نیز سال‌ها با نگرانی، تهدید و فشارهای روانی زندگی کردند، اما با صبر، استقامت و ایمان در کنار وی ایستادند.

وی با بیان اینکه شهید عسکری از یاران نزدیک شهید محسن فخری‌زاده و از بنیان‌گذاران صنعت هسته‌ای کشور محسوب می‌شد، تصریح کرد: این شهید والامقام در مسئولیت‌هایی همچون نمایندگی وزارت دفاع در شورای عالی امنیت ملی و ریاست کمیته هسته‌ای، نقش راهبردی و تعیین‌کننده‌ای در پیشبرد برنامه‌های علمی و فناوری کشور ایفا کرد.

استاندار زنجان ادامه داد: سوابق علمی، پژوهشی و مدیریتی شهید عسکری فراتر از مرزهای کشور مورد توجه محافل علمی قرار داشت و تلاش‌های او در توسعه دانش و فناوری‌های نوین، بخشی از سرمایه ارزشمند علمی جمهوری اسلامی ایران را شکل داد.

وی با اشاره به قرار گرفتن نام شهید عسکری در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا در سال ۲۰۱۹ گفت: نقش مؤثر و راهبردی این شهید در توسعه فناوری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای موجب شد آمریکا او را در فهرست تحریم‌ها قرار دهد؛ در حالی که وی هیچ وابستگی مادی به خارج از کشور نداشت و عزت، افتخار و اعتبار خود را در خدمت صادقانه به مردم و میهن اسلامی جست‌وجو می‌کرد.

صادقی همچنین با گرامی‌داشت سالروز تأسیس بسیج اساتید و یاد مرحوم دکتر علی شریعتی اظهار کرد: این شخصیت‌های اثرگذار و الهام‌بخش، ستاره‌های راه جامعه ایرانی هستند و امیدواریم همواره در آسمان پرشکوه و پرافتخار ایران اسلامی بدرخشند و نسل جوان از اندیشه، مجاهدت و مسئولیت‌پذیری آنان الهام بگیرد.

وی با اشاره به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی افزود: امروز ملت ایران با تکیه بر توانمندی‌های داخلی، سرمایه انسانی و فرهنگ مقاومت، توانسته است جایگاه مقتدرانه‌ای در معادلات منطقه‌ای و جهانی به دست آورد. کشورهایی که روزگاری با ادعای ابرقدرتی سخن می‌گفتند، امروز ناگزیر از پذیرش واقعیت‌های جدید و گفت‌وگو با ملت ایران هستند.

استاندار زنجان تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با اتکا به ظرفیت‌های ملی، هم‌افزایی میان مردم، دیپلماسی و میدان و با بهره‌گیری از میراث فکری و عملی شهدا، مسیر پیشرفت و اقتدار را با قدرت ادامه خواهد داد و ثمرات این ایستادگی و مقاومت بیش از پیش نمایان خواهد شد.