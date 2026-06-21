اصرار وزیر جنگ رژیم صهیونیستی بر جنگ در لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی، یسرائیل کاتز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی بر تداوم تحرکات نظامی این رژیم در لبنان اصرار کرد.

وی مدعی شد: هیچ محدودیتی برای ارتش ما در لبنان وجود نخواهد داشت. همه دستاوردهای ارتش اسرائیل در نبرد لبنان محفوظ است. هیچ قید و بندی در برابر ارتش اسرائیل در لبنان برای رفع تهدیدها وجود ندارد.

کاتز گفت: آتش بس در جنوب لبنان به ارتش اسرائیل اجازه می دهد تا تمام مواضع خود را حفظ کند.

وی ادعا کرد: عقب نشینی از منطقه امنیتی در لبنان در کار نخواهد بود.

پیش از این نیز ایتمار بن‌گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی با انتقاد از محدودیت‌های اعمال شده از سوی آمریکا بر آزادی عمل نظامی این رژیم در جنوب لبنان گفت: نمی‌توان آتش‌بس در لبنان را به این شکل ادامه داد. اسرائیل باید فشار نظامی بر حزب‌الله را ادامه دهد، فارغ از اینکه موضع آمریکا چه باشد.

او افزود: اسرائیل باید استقلال تصمیم گیری خود را حفظ کند و بر اساس بالاترین منافع امنیتی‌اش عمل نماید، حتی اگر این تصمیمات با فشارها یا مواضع آمریکا در تضاد باشد. امنیت اسرائیل نباید به اجازه یا موافقت هیچ طرفی وابسته باشد. تا زمانی که حزب‌الله در دولت لبنان حضور دارد، نباید هیچ مذاکره‌ای با دولت لبنان انجام شود.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ از تل آویو خواست خویشتنداری نشان دهد و حملات نظامی خود در لبنان را متوقف کند..