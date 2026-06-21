هجمه شدید بن گویر به ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی الوطن، ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی گفت: اسرائیل باید یاد بگیرد که چگونه با رئیس جمهور آمریکا مخالفت کند و به او «نه» بگوید.
وی از کابینه این رژیم خواست در صورت لزوم با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مخالفت کند و به او «نه» بگوید.
بنگویر با انتقاد از محدودیتهای اعمال شده از سوی آمریکا بر آزادی عمل نظامی این رژیم در جنوب لبنان گفت: نمیتوان آتشبس در لبنان را به این شکل ادامه داد. اسرائیل باید فشار نظامی بر حزبالله را ادامه دهد، فارغ از اینکه موضع آمریکا چه باشد.
او افزود: اسرائیل باید استقلال تصمیم گیری خود را حفظ کند و بر اساس بالاترین منافع امنیتیاش عمل نماید، حتی اگر این تصمیمات با فشارها یا مواضع آمریکا در تضاد باشد. امنیت اسرائیل نباید به اجازه یا موافقت هیچ طرفی وابسته باشد. تا زمانی که حزبالله در دولت لبنان حضور دارد، نباید هیچ مذاکرهای با دولت لبنان انجام شود.
این اظهارات پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ از تل آویو خواست خویشتنداری نشان دهد و حملات نظامی خود در لبنان را متوقف کند.
این درخواست در چارچوب توافق گستردهتری میان آمریکا و ایران مطرح میشود که شامل توقف دائمی عملیات نظامی در همه جبههها، از جمله لبنان، است و زمینه را برای مذاکراتی ۶۰ روزه درباره پرونده هستهای ایران فراهم میکند.
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