آغاز رزمایش نظامی گسترده ارتش رژیم صهیونیستی؛ تل آویو چه هدفی دارد؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، ارتش رژیم صهیونیستی روز یکشنبه اعلام کرد که رزمایشی نظامی را در شهر یافا آغاز کرده است.

این رزمایش، با تداوم حملات به لبنان و نوار غزه با وجود توافق آتش بس و مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس همزمان شده است.

ارتش رژیم صهیونیستی اشاره کرد که این رزمایش نظامی در اطراف منطقه یافا آغاز شده است و انتظار می‌رود تا صبح سه شنبه ادامه داشته باشد.

همچنین ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که در جریان این رزمایش، نیروهای امنیتی و تجهیزات نظامی، تحرکاتی گسترده ای خواهند داشت.

ارتش اشغالگر بیان کرد که این رزمایش از پیش برنامه ریزی شده بود و بخشی از برنامه رزمایش سال ۲۰۲۶ بود.

ارتش رژیم صهیونیستی به نوع این رزمایش و جزئیات بیشتری اشاره‌ای نکرد، اما ناظران امور بر این باورند که ممکن است مقدمه‌ای برای تشدید عملیات تهاجمی برنامه‌ریزی شده توسط ارتش اشغالگر باشد.