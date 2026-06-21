به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه آموزش سیما از دوشنبه ـ اول تیرماه ـ ویژه‌برنامه «مدرسه تلویزیونی ایران» را برای آمادگی دانش‌آموزان پایه دوازدهم رشته‌های ریاضی، علوم تجربی و علوم انسانی در آزمون‌های نهایی پخش می‌کند.

ویژه‌برنامه «مدرسه تلویزیونی ایران» با هدف حمایت آموزشی از دانش‌آموزان پایه دوازدهم و ارائه محتوای درسی متناسب با آزمون‌های نهایی، از روز دوشنبه اول تیرماه روی آنتن شبکه آموزش می‌رود.

در این برنامه، مباحث درسی رشته‌های ریاضی، علوم تجربی و علوم انسانی با حضور دبیران و مدرسان مجرب آموزش داده و مرور می‌شود تا دانش‌آموزان آمادگی بیشتری برای حضور در آزمون‌های نهایی کسب کنند.

«مدرسه تلویزیونی ایران» به تهیه‌کنندگی علی خواجه در سه نوبت از ساعت ۷ تا ۹، ۱۴ تا ۱۸ و ۲۲ تا ۲۴ از شبکه آموزش سیما پخش می‌شود.