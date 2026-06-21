به گزارش خبرنگار مهر، محمد نصیری ظهر یکشنبه در سومین جلسه شورای اداری خراسان جنوبی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، امام راحل، شهدای اخیر کشور و شهدای استان، اظهار کرد: امروز وظیفه همه مسئولان حرکت در مسیر ولایت، حفظ وحدت و همدلی و تلاش برای خدمت هرچه بیشتر به مردم است.

وی با تبریک هفته قوه قضائیه و قدردانی از تلاش مدیران اجرایی استان افزود: کشور در مقطع حساسی قرار دارد و همه باید همگام با رهبری و در چارچوب منویات مقام معظم رهبری حرکت کنیم.

نماینده مردم طبس، فردوس، سرایان، بشرویه و عشق‌آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تحولات اخیر منطقه و کشور گفت: جمهوری اسلامی ایران در عرصه دفاعی و نظامی اقتدار خود را به جهانیان نشان داد و امروز در دوران پساجنگ باید از این ظرفیت برای حل مسائل اقتصادی و توسعه‌ای کشور بهره گرفت.

وی افزود: مردم ایران در روزهای سخت اخیر سنگ تمام گذاشتند و اکنون نوبت مسئولان است که با تلاش بیشتر، مشکلات مردم را کاهش دهند و زمینه توسعه و پیشرفت را فراهم کنند.

خراسان جنوبی ظرفیت‌های کم‌نظیری برای توسعه دارد

نصیری با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی خراسان جنوبی اظهار کرد: این استان از مزیت‌های فراوانی در حوزه مرز، معدن، تجارت، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های توسعه‌ای برخوردار است و باید از این ظرفیت‌ها برای رونق اقتصادی منطقه استفاده شود.

وی با قدردانی از اقدامات استاندار خراسان جنوبی و مدیران استان در برگزاری میزهای خدمت و حضور میدانی در بین مردم گفت: این اقدامات امید را در جامعه افزایش داده و موجب شده مردم حضور مسئولان را در کنار خود احساس کنند.

نماینده مردم طبس، فردوس، سرایان، بشرویه و عشق‌آباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هنوز بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های استان بالفعل نشده است، افزود: خراسان جنوبی از استان‌هایی است که ظرفیت‌های فراوانی برای رشد و توسعه دارد اما هنوز بخش زیادی از این ظرفیت‌ها در مرحله بالقوه باقی مانده است.

ناهماهنگی‌های اداری مانع اجرای برخی طرح‌ها شده است

نصیری با اشاره به برخی پروژه‌های مهم استان گفت: در مواردی مشکل اصلی کمبود منابع یا نبود ظرفیت نیست بلکه نبود هماهنگی لازم میان دستگاه‌ها و طولانی شدن فرآیندهای اداری موجب تأخیر در اجرای طرح‌ها شده است.

وی افزود: برخی فرصت‌های توسعه‌ای استان پشت درهای بروکراسی و ناهماهنگی‌های بین‌دستگاهی مانده و اگر این موانع برطرف شود، بسیاری از پروژه‌ها با سرعت بیشتری به نتیجه خواهد رسید.

نماینده مردم طبس، فردوس، سرایان، بشرویه و عشق‌آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع نیروگاه حرارتی زغال‌سنگ استان اظهار کرد: بخش مهمی از مسائل این پروژه به هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف مرتبط است و باید با تعامل بیشتر، زمینه اجرای کامل آن فراهم شود.

وی تأکید کرد: بسیاری از موضوعات استان با برگزاری جلسات مشترک، تعامل میان دستگاه‌ها و ارتباط مستمر مدیران قابل حل است و نباید اجازه داد روندهای اداری مانع توسعه استان شود.

مدیران در جذب اعتبارات ریسک‌پذیر باشند

نصیری با اشاره به عملکرد استان در جذب اعتبارات عمرانی گفت: خراسان جنوبی در سال گذشته جزو استان‌های موفق کشور در جذب منابع عمرانی بوده و این موفقیت حاصل تلاش مدیرانی است که مسئولیت‌پذیری لازم را برای جذب منابع و اجرای پروژه‌ها داشتند.

وی افزود: هر جا مدیران با جسارت، برنامه‌ریزی و ریسک‌پذیری وارد میدان شدند، اعتبارات بیشتری جذب استان شد و پروژه‌ها نیز با سرعت بالاتری پیش رفت.

نماینده مردم طبس، فردوس، سرایان، بشرویه و عشق‌آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تجربه شخصی خود در پیگیری برخی اعتبارات ملی گفت: در مواردی حتی اعتبارات اخذ شده برای استان به دلیل برخی ملاحظات اداری یا عدم پیگیری لازم مورد استفاده قرار نگرفته که این موضوع نیازمند آسیب‌شناسی جدی است.

مدیران از ظرفیت نمایندگان استفاده کنند

نصیری با تأکید بر اهمیت تعامل مدیران با نمایندگان مجلس اظهار کرد: نمایندگان استان در کمیسیون‌های مهم و تخصصی مجلس حضور دارند و می‌توانند در پیگیری مسائل ملی، جذب اعتبارات و رفع موانع قانونی به مدیران کمک کنند.

وی افزود: برخی مدیران به خوبی از این ظرفیت استفاده می‌کنند اما انتظار می‌رود این تعامل در همه دستگاه‌ها تقویت شود تا فرصت‌های بیشتری برای توسعه استان فراهم شود.

نماینده مردم طبس، فردوس، سرایان، بشرویه و عشق‌آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش دستگاه‌های نظارتی گفت: دستگاه‌های نظارتی استان همکاری خوبی با مجموعه اجرایی دارند و می‌توان با هماهنگی بیشتر، نگرانی‌های موجود در زمینه اجرای طرح‌ها و جذب اعتبارات را کاهش داد.

توسعه همه شهرستان‌ها به نفع کل استان است

نصیری با تأکید بر نگاه استانی به توسعه خاطرنشان کرد: هر یک از شهرستان‌های خراسان جنوبی دارای ظرفیت‌های ویژه‌ای در حوزه معدن، کشاورزی، گردشگری، تجارت و صنعت هستند و پیشرفت هر شهرستان به معنای پیشرفت کل استان است.

وی افزود: نباید توسعه را محدود به یک منطقه خاص دید بلکه باید از همه ظرفیت‌های استان برای رشد متوازن استفاده کرد.

نماینده مردم طبس، فردوس، سرایان، بشرویه و عشق‌آباد در مجلس شورای اسلامی در پایان با قدردانی از همدلی میان استاندار، مدیران اجرایی و نمایندگان استان گفت: خراسان جنوبی امروز از وحدت و همگرایی کم‌نظیری برخوردار است و این سرمایه ارزشمند می‌تواند مسیر توسعه استان را هموارتر از گذشته کند.