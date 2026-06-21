اسناد ۹۷۰ هکتار از اراضی منطقه آزاد بانه ـ مریوان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسناد مالکیت ۹۷۰ هکتار از اراضی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بانه ـ مریوان و همچنین بخشی از اسناد حدنگار اراضی و واحدهای مسکونی مناطق حاشیه شهرهای استان کردستان ظهر یکشنبه در مراسمی با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، استاندار کردستان و جمعی از مسئولان استانی تحویل شد.
استاندار کردستان در این مراسم اظهار کرد: تعیین تکلیف اسناد مالکیت اراضی منطقه آزاد بانه ـ مریوان یکی از موضوعات مهم برای آغاز فعالیتهای رسمی و توسعهای این منطقه بود که با همکاری دستگاه قضایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به سرانجام رسید.
آرش زرهتن لهونی افزود: صدور اسناد رسمی برای اراضی، یکی از الزامات اساسی در جذب سرمایهگذار و اجرای طرحهای اقتصادی است و با رفع این مشکل، زمینه برای حضور فعالتر سرمایهگذاران و اجرای برنامههای توسعهای در منطقه آزاد فراهم میشود.
وی ادامه داد: برخورداری از سند مالکیت معتبر، امنیت حقوقی لازم برای سرمایهگذاری، راهاندازی کسبوکارها و اجرای پروژههای تولیدی و اقتصادی را افزایش میدهد و میتواند به رونق اشتغال و توسعه پایدار استان کمک کند.
استاندار کردستان همچنین با اشاره به تحویل اسناد حدنگار برخی اراضی و واحدهای مسکونی مناطق حاشیه شهرهای استان گفت: صدور این اسناد از مطالبات مهم ساکنان این مناطق بود که با پیگیریهای انجام شده و همکاری دستگاههای مرتبط، بخش قابل توجهی از آن محقق شد.
لهونی خاطرنشان کرد: تثبیت مالکیت و ساماندهی وضعیت ثبتی املاک، علاوه بر کاهش مشکلات حقوقی مردم، زمینه بهرهمندی آنان از خدمات و ظرفیتهای قانونی مربوط به املاک را فراهم میکند.
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