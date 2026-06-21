به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی، ۲۰ مورد دیوارکشی غیرقانونی در مناطق خیرآباد پایین و محله امام خمینی(ره) نسیم‌شهر تخریب شد.

این عملیات با دستور دادستان عمومی و انقلاب بهارستان و با همکاری شهرداری نسیم‌شهر و سازمان جهاد کشاورزی انجام شد.

به گفته مسئولان، هدف از اجرای این طرح، آزادسازی زمین‌های کشاورزی و جلوگیری از تصرف و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی بوده است.

بر اساس اعلام نهادهای مسئول، تمامی دیوارهای احداث‌شده بدون مجوز در این محدوده قلع‌وقمع و زمین‌های مورد تصرف به وضعیت پیشین بازگردانده شده‌اند.

مسئولان بهارستان همچنین تأکید کرده‌اند، که برخورد با تخلفات مرتبط با تغییر کاربری اراضی کشاورزی ادامه خواهد داشت و هرگونه ساخت‌وساز یا تصرف غیرقانونی زمین‌های زراعی با پیگیری قضایی و اقدامات اجرایی روبه‌رو خواهد شد.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که حفاظت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از گسترش ساخت‌وسازهای غیرمجاز، یکی از اولویت‌های نهادهای نظارتی و اجرایی در مناطق پیرامونی تهران اعلام شده است.