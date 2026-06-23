به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید شرفی، بعد از ظهر سه‌شنبه، در جلسه ستاد مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز بهارستان اظهار کرد: صیانت از حریم شهرها از اولویت‌های مدیریت شهرستان است و در این راستا نظارت‌ها برای مقابله با تخلفات ساختمانی تشدید خواهد شد.

وی با بیان اینکه حریم شهرها سرمایه‌ای عمومی و متعلق به همه شهروندان است، افزود: حفاظت از این عرصه‌ها نیازمند همکاری مستمر شهرداری‌ها، بخشداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط است و هرگونه کوتاهی در این زمینه می‌تواند مشکلات متعددی را در حوزه شهرسازی، خدمات‌رسانی و محیط زیست به دنبال داشته باشد.

فرماندار بهارستان با تأکید بر لزوم رصد مستمر و شناسایی به‌موقع تخلفات گفت: پیشگیری از گسترش ساخت‌وسازهای غیرمجاز در گرو اقدام قانونی در مراحل اولیه و برخورد قاطع با متخلفان است.

شرفی با اشاره به ممنوعیت شهرک‌سازی خارج از ضوابط قانونی در حریم شهرها تصریح کرد: هرگونه تفکیک اراضی، تغییر کاربری و ایجاد شهرک مستلزم طی مراحل قانونی، بررسی‌های کارشناسی و اخذ مصوبات لازم از مراجع ذی‌صلاح از جمله شورای عالی شهرسازی و معماری است.

وی همچنین مسائل زیست‌محیطی را از دغدغه‌های مهم مدیریت شهرستان دانست و افزود: رهاسازی نخاله‌های ساختمانی، تخریب اراضی و آسیب به محیط زیست در حریم شهرها باید با حساسیت ویژه از سوی دستگاه‌های مسئول پیگیری شود.

فرماندار بهارستان در پایان بر استمرار نظارت‌های میدانی و استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای حفظ حقوق عمومی و صیانت از اراضی و حریم شهرها تأکید کرد.