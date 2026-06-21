به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، فراخوان دو برنامه ملی «تکمیل زنجیره تولید بذور دورگه (هیبرید)» و «تکمیل زنجیره تولید واکسن طیور و آبزیان» با هدف استفاده از ظرفیت و توانمندیهای شرکتهای دانشبنیان در این حوزه، در همکاری مشترک صندوق نوآوری و شکوفایی، وزارت جهاد کشاورزی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان منتشر شد.
تامین نیازهای کشور در دو حوزه بذرهای هیبرید و واکسنهای طیور
دکتر اصغر نورالهزاده، رییس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی نیز در این مراسم گفت: در یکی دو سال اخیر، تجربههای موفقی از همکاری مشترک با نهادهای مختلف را داشتیم. صندوق نوآوری و شکوفایی با هدف کمک به حل مسائل راهبردی کشور، فراخوانهای تولید دارو، واکسن و تجهیزات پزشکی را با همکاری وزارت بهداشت، معاونت علمی و سازمان برنامهوبودجه منتشر کرد که با نتایج بسیار خوبی همراه بوده است. تلاش کردیم این الگوی موفق همکاری را به سایر بخشهای مهم و اولویتدار کشور تعمیم دهیم.
رییس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت راهبردی حوزه امنیت غذایی و ضرورت افزایش تابآوری کشور در این زمینه، فراخوان دو برنامه ملی برنامه مشترک صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و معاونت علمی در دو حوزه تولید بذرهای هیبرید و واکسن طیور و آبزیان امروز رونمایی میشود. بذرهای هیبرید و واکسنهای طیور و آبزیان، ارزبری بالایی را به خود اختصاص میدهند که با اجرای این دو برنامه ملی، ۷۰ درصد واکسنهای طیور و آبزیان و ۵۰ درصد بذرهای هیبرید مورد نیاز در داخل کشور تولید خواهند شد.
فراخوان مشارکت در دو برنامه ملی «تکمیل زنجیره تولید بذور دورگه (هیبرید)» و «تکمیل زنجیره تولید واکسن طیور و آبزیان»
صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری و وزارت جهاد کشاورزی، فراخوان مشارکت در دو برنامه ملی «تکمیل زنجیره تولید بذور دورگه (هیبرید)» و «تکمیل زنجیره تولید واکسن طیور و آبزیان» را منتشر کرد.
در راستای سیاستهای چند سال اخیر صندوق نوآوری و شکوفایی مبنی بر حمایت از حوزههای اولویتدار کشور (آب، انرژی، سلامت و درمان، امنیت غذایی) و پس از انتشار فراخوانهای برنامههای ملی «تولید داروهای مشتق از پلاسما» و «تولید انسولین» در آبان ماه ۱۴۰۲، «تکمیل زنجیره تولید مواد اولیه شیرخشک نوزاد رگولار» در شهریور ۱۴۰۴، «تولید واکسنهای پنوموکوک و مننگوکوک» و «تولید تجهیزات پزشکی» در دی ماه ۱۴۰۴ و اجرای موفق این برنامهها، فراخوان مشترک صندوق نوآوری و شکوفایی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری و وزارت جهاد کشاورزی برای دعوت از فعالان و تولیدکنندگان جهت مشارکت در دو برنامه ملی تکمیل زنجیره تولید بذور دورگه (هیبرید) و تکمیل زنجیره تولید واکسن طیور و آبزیان منتشر شد.
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