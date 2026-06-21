مجوز اولیه پرواز فرودگاه جزیره کیش صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کبیری در جریان بازدید میدانی از فرودگاه بین‌المللی کیش، با اشاره به نقش کلیدی حمل‌ونقل هوایی در رونق گردشگری جزیره اظهار کرد: کیش همواره یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری کشور بوده و بخش عمده ورود مسافران به این جزیره از طریق مسیر هوایی انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه اقدامات لازم برای برقراری مجدد پروازها در فرودگاه کیش صورت گرفته است، افزود: با تلاش همکاران و هماهنگی دستگاه‌های مسئول، زیرساخت‌ها و الزامات مورد نیاز فراهم شده و مجوزهای اولیه نیز صادر شده است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش تصریح کرد: در صورت تداوم شرایط فعلی، پیش‌بینی می‌شود طی هفته آینده فرودگاه کیش بار دیگر در مدار کامل فعالیت قرار گیرد و شاهد تردد پروازها و حضور پررنگ گردشگران در جزیره باشیم.

کبیری با اشاره به بهبود وضعیت ناوگان هوایی مرتبط با کیش گفت: با بازگشت شرکت هواپیمایی کیش‌ایر به شرایط عادی فعالیت، پیش‌بینی می‌کنیم در فصل تابستان برای تأمین پروازهای مورد نیاز جزیره با مشکل خاصی مواجه نشویم و ظرفیت مناسبی برای جابه‌جایی مسافران فراهم شود.

وی همچنین با اشاره به برنامه‌های گسترده برای تقویت گردشگری کیش افزود: با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته و همکاری دستگاه‌های مختلف، به‌ویژه بخش خصوصی، تلاش داریم روند رونق گردشگری در کیش با شتاب بیشتری ادامه یابد و شرایطی فراهم شود که حتی نسبت به سال گذشته، شاهد رشد و پویایی بیشتری در این حوزه باشیم.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در ادامه به برنامه‌های حمایتی برای تسهیل سفر به این جزیره اشاره کرد و گفت: در راستای توسعه گردشگری و افزایش جذابیت سفر به کیش، میزان اعتبار و تسهیلات سفر نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری خواهد داشت؛ به‌گونه‌ای که اعتبار خرید و استفاده از خدمات گردشگری در کیش برای هر فرد حداقل به ۵۰ میلیون تومان و برای هزینه‌های سفر نیز تا سقف ۵۰ میلیون تومان تسهیلات در نظر گرفته شده است؛ همچنین ایجاد خط اعتباری برای خرید خدمات برای کیشوندان در جزیره از اول تیرماه عملیاتی می‌شود.

کبیری در پایان ابراز امیدواری کرد که با تداوم این روند و توسعه همکاری‌ها، از شهریورماه شاهد برقراری پروازهایی از مبادی خارجی به مقصد کیش باشیم و جشنواره تابستانی نیز از اول شهریور در جزیره برگزار شود تا رونق گردشگری جزیره بیش از پیش تقویت شده و کیش بار دیگر به یکی از پرنشاط‌ترین مقاصد گردشگری منطقه تبدیل شود.