به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پیشبینی هواشناسی گلستان با انتشار تازهترین گزارش دمایی استان اعلام کرد: حداقل دمای هوای گرگان صبح شنبه ۱۰ مردادماه ۱۴۰۵، ۲۴ درجه سانتیگراد ثبت شده و پیشبینی میشود دمای این شهر امروز به ۳۵ درجه سانتیگراد برسد.
بر اساس این گزارش، پارک ملی گلستان با ثبت دمای ۱۹ درجه سانتیگراد خنکترین نقطه استان در صبح امروز بود و در میان شهرستانها، مراوهتپه با حداقل دمای ۲۴ درجه، خنکترین شهر گلستان به شمار میرود.
همچنین اینچهبرون با ثبت دمای ۳۶ درجه سانتیگراد در روز گذشته، گرمترین شهر استان بود.
طبق اعلام مرکز پیشبینی هواشناسی گلستان، حداقل دمای ثبتشده در سایر ایستگاههای هواشناسی استان شامل اینچهبرون، بندرگز، بندرترکمن، گنبدکاووس، مینودشت، هاشمآباد و آققلا ۲۵ درجه و در علیآباد، کلاله و مراوهتپه ۲۴ درجه سانتیگراد بوده است.
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