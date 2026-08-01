سرهنگ پاسدار عباس حسینی در گفتگو با مهر با اشاره به جایگاه والای مراسم اربعین، خدمت به زائران را از بزرگترین فرصت‌های معنوی دانست و اظهار کرد:اقشار مختلف بسیج با فراهم آوردن تسهیلات و امکانات ویژه برای خدمت به زائران جامانده اربعین حسینی در شهرهای گیلان در حال خدمت هستند.

جانشین فرمانده سپاه قدس گیلان با بیان اینکه هئیت های مختلف در سطح استان با حضور در نقاط مختلف استان بویژه در مرکز استان عرض ارادت به خاندان اهل بیت (ع) دارند،گفت: در مسیرهای مختلف رشت و دیگر شهرهای گیلان ،مواکب برای خدمت رسانی به زائرین جامانده برپا می شود.

وی با اشاره به نقش‌آفرینی نیروهای متخصص بسیج سپاه قدس،گفت: تمامی اقشار بسیج با راه‌اندازی موکب‌ های تخصصی، ظرفیت‌های خود را در عرصه‌های مختلف به میدان خواهند آورد.

سرهنگ حسینی تصریح کرد:در این راستا، ۶۰ غرفه خدمات‌ رسان در مسیر گلزار تا میدان شهدای ذهاب برپا می‌شود؛ که از این تعداد ۱۰ غرفه بسیج کارمندان، ۵ غرفه بسیج اصناف، ۵ غرفه بسیج کارگری و سایر غرفه‌ها توسط ۱۹ اقشار مختلف سپاه قدس گیلان مدیریت می‌شوند.

وی با اشاره به تنوع خدمات در این مسیر، از برپایی مواکب پذیرایی شامل عرضه پذیرایی های گرم و سرد چون بستنی، هندوانه،جوجه‌ کباب و نوشیدنی‌های سرد و گرم خبر داد.

جانشین فرمانده سپاه قدس گیلان در امور اقشار بسیج از خدمات فرهنگی ، هنریچ تبیینی مواکب بسیج گفت و اظهار کرد:بسیج هنرمندان، رسانه و حقوق‌دانان،بسیج صنعت و معدن و بسیج عشایری و کشاورزی نیز با برپایی میزهای خدمت فرهنگی، تبیینی و مشاوره حقوقی در کنار فضاسازی‌های مذهبی در اختیار زائران قرار خواهند داد.

وی افزود: بسیج جامعه پزشکی نیز در بخش سلامت با میز خدمت درمانی شامل؛ ویزیت رایگان کنترل فشار خون و قند خون را در اختیار جاماندگان اربعین حسینی است تا سلامت آن‌ها در این مسیر به طور کامل تأمین شود.

سرهنگ حسینی از حضور تیم‌های پشتیبانی خدمات رسان در میدان شهدای ذهاب محل اجتماع مردم گفت و ادامه داد: تیم های پشتیبانی بسیج اقشار سپاه قدس گیلان مواکب حاضر در میدان شهدای ذهاب که محل اجتماع جاماندگان اربعین حسینی است را پشتیبانی می کنند.

وی از همکاری روابط عمومی سپاه قدس گیلان در انعکاس عملکرد خدمات سپاه و بسیج به مردم گفت و تصریح کرد: خبرگزاری های و پایگاه های خبری ، بسیج صداو سیما و بسیج رسانه در پوشش گسترده رسانه‌ای این مراسم نیز همراه خواهند بود.