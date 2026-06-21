به گزارش خبرنگار مهر، روحالله محمدخانی بعد از ظهر یکشنبه در آیین سوگواره «احلی من العسل» با گرامیداشت یاد و نام حضرت قاسم بن الحسن (ع) اظهار کرد: دانشآموزان امروز تنها برای مرور یک واقعه تاریخی گرد هم نیامدهاند، بلکه در مدرسه بزرگ کربلا، درسهای ارزشمند زندگی، ایمان، ایثار و مسئولیتپذیری را میآموزند.
وی با اشاره به جایگاه حضرت قاسم (ع) در واقعه عاشورا افزود: بزرگترین درسی که آن حضرت به ما آموخت، ایثار، ازخودگذشتگی و شجاعت بود. پاسخ تاریخی حضرت قاسم (ع) به امام حسین (ع) که مرگ را شیرینتر از عسل دانست، نشان داد که بزرگی انسان به سن و سال نیست، بلکه به ایمان، فداکاری و پایبندی به ارزشها بستگی دارد.
سرپرست ادارهکل آموزش و پرورش استان قزوین با بیان اینکه سوگواره «احلی من العسل» هر ساله همزمان با سراسر کشور برگزار میشود، تصریح کرد: چهاردهمین دوره این مراسم در استان قزوین نیز با حضور حدود پنج هزار دانشآموز در مناطق و نواحی مختلف استان برگزار شد.
محمدخانی خطاب به دانشآموزان گفت: امروز هر یک از شما میتوانید در عرصه علم و دانش، یک حضرت قاسم (ع) باشید؛ چرا که در دنیای امروز نیز باید با شناخت درست، حق را از باطل تشخیص دهید و با اراده، تلاش و پشتکار، مسیر علمآموزی و پیشرفت را طی کنید.
وی علمآموزی و تهذیب نفس را مهمترین وظیفه دانشآموزان دانست و افزود: دانشآموزان امروز آیندهسازان ایران اسلامی هستند و مسئولیتهای مهم کشور در آینده بر عهده نسل شما خواهد بود؛ از این رو باید در کنار کسب دانش، برای رشد اخلاقی و تربیتی خود نیز تلاش کنند.
سرپرست ادارهکل آموزش و پرورش استان قزوین ادامه داد: همانگونه که حضرت قاسم (ع) با اخلاق، شجاعت و پایبندی به حق به الگویی ماندگار تبدیل شد، دانشآموزان نیز باید در رفتار با خانواده، دوستان و جامعه اخلاقمدار باشند و در برابر بیعدالتیها با آگاهی و مسئولیتپذیری موضع بگیرند.
وی با قدردانی از حضور دانشآموزان در این مراسم خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش به وجود دانشآموزان سختکوش و پرتلاش افتخار میکند و باور داریم با حضور نسلی آگاه، متعهد و مسئولیتپذیر، آیندهای روشن برای کشور رقم خواهد خورد.
محمدخانی در پایان از دانشآموزان خواست روحیه حقطلبی، ایثار و شجاعت را تنها به ایام محرم محدود نکنند و با الگو قرار دادن حضرت قاسم (ع) و شهدای دانشآموز، در مسیر پیشرفت، عزت و سربلندی ایران اسلامی گام بردارند.
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