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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۹

خروج مشمولان حین خدمت برای اربعین منوط به مجوز یگان است

خروج مشمولان حین خدمت برای اربعین منوط به مجوز یگان است

سازمان وظیفه عمومی فراجا اعلام کرد: کارکنان وظیفه حین خدمت برای زیارت اربعین باید پیش از خروج از کشور مجوز یگان خدمتی خود را دریافت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیه ای اعلام کرد:کارکنان وظیفه حین خدمت که قصد زیارت عتبات عالیات را از اول محرم تا پایان صفر در بازه زمانی( ۱۴۰۵/۰۳/۲۶تا ۱۴۰۵/۰۵/۲۲) بویژه ایام اربعین حسینی را دارند ،می بایست برای دریافت مجوز خروج از کشور از طریق واحدهای نیروی انسانی یگان خدمتی خود اقدام کنند.

تاکید می‌شود، تنها مرجع رسیدگی به درخواست خروج از کشور کارکنان وظیفه حین خدمت ،نیروی انسانی یگان خدمتی بوده و ضروری است که این عزیزان قبل ازحرکت به سمت مرزهای کشور مجوزهای لازم را اخذ کنند.

کد مطلب 6866739

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