به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی رحیم‌آبادی ظهر یکشنبه در سومین جلسه شورای اداری خراسان جنوبی با تسلیت ایام محرم و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، امام راحل و شهدای انقلاب اسلامی اظهار کرد: درباره نهضت عاشورا و جایگاه عزاداری برای سیدالشهدا(ع) دو نوع نگاه وجود دارد که یکی از آنها عزاداری را پایان راه می‌داند و دیگری آن را مقدمه‌ای برای حرکت در مسیر اهداف و آرمان‌های امام حسین(ع) تلقی می‌کند.

وی با بیان اینکه گریه و عزاداری برای امام حسین(ع) از بزرگ‌ترین نعمت‌ها و توفیقات الهی است، افزود: در نگاه عمیق اسلامی، عزاداری تنها به اشک و سوگواری ختم نمی‌شود بلکه مقدمه‌ای برای حرکت در مسیر اصلاح جامعه و تحقق اهدافی است که امام حسین(ع) برای آن قیام کرد.

هدف قیام عاشورا اصلاح امت بود

امام جمعه موقت بیرجند با اشاره به فرمایش معروف امام حسین(ع) مبنی بر اینکه «برای اصلاح امت جدم قیام کردم»، گفت: آن حضرت به صراحت هدف خود را اصلاح امت اسلامی اعلام کرده است و این موضوع نشان می‌دهد نهضت عاشورا یک حرکت بزرگ اجتماعی، دینی و تمدنی برای بازگرداندن جامعه به مسیر صحیح هدایت بوده است.

رحیم‌آبادی ادامه داد: امام حسین(ع) در ادامه اهداف خود از امر به معروف و نهی از منکر و حرکت بر اساس سیره پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین(ع) سخن می‌گوید که همه اینها در راستای احیای حاکمیت الهی و زنده نگه داشتن مسیر ولایت و امامت معنا پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه شناخت امام و نقش‌آفرینی در تحقق حاکمیت حق از مهم‌ترین آموزه‌های مکتب اهل بیت(ع) است، اظهار کرد: کسانی که عزاداری را مقدمه‌ای برای حضور در میدان دفاع از ارزش‌های دینی و الهی می‌دانند، در حقیقت به روح و پیام اصلی عاشورا نزدیک‌تر هستند.

ملت ایران پای آرمان‌های انقلاب ایستاده است

امام جمعه موقت بیرجند با اشاره به وفاداری ملت ایران به آرمان‌های انقلاب اسلامی گفت: مردم ایران در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی بارها نشان داده‌اند که برای دفاع از اسلام، انقلاب و ولایت حاضر به فداکاری و ایثار هستند.

رحیم‌آبادی افزود: این ملت بیش از ۳۰۰ هزار شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده و با وجود همه مشکلات و سختی‌هایی که دشمنان برای کشور ایجاد کرده‌اند، همچنان در مسیر حمایت از نظام اسلامی و ارزش‌های انقلاب ایستاده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه انقلاب اسلامی در مسیر تحقق آرمان‌های بلند الهی و زمینه‌سازی برای حاکمیت جهانی عدالت حرکت می‌کند، بیان کرد: همه مسئولان و مدیران در این مسیر وظیفه دارند با اخلاص و روحیه جهادی برای پیشرفت کشور و خدمت به مردم تلاش کنند.

رحیم‌آبادی با اشاره به جایگاه ولایت فقیه در نظام اسلامی اظهار کرد: امروز همه بخش‌های کشور باید برای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب تلاش کنند و این امر یکی از مهم‌ترین وظایف مسئولان در عرصه‌های مختلف است.

وی خدمت به مردم را نعمتی بزرگ دانست و گفت: فرصت خدمت در دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مختلف، توفیقی الهی است و مسئولان باید قدردان این فرصت باشند.

امام جمعه موقت بیرجند در پایان خاطرنشان کرد: خدمت صادقانه و مؤثر به مردم، تلاش برای رفع مشکلات جامعه و حرکت در مسیر تعالی انقلاب اسلامی، از جلوه‌های عمل به مکتب حسینی و ادامه راه سیدالشهدا(ع) به شمار می‌رود.