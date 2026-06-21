به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون،‌ مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به مناسبت فرارسیدن ماه محرم و ایام سوگواری سیدالشهدا (ع)، میزبان رویداد معنوی و هنری «زمزم صلوات» است.

این سوگواره که با هدف ترویج فرهنگ عاشورایی در میان کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود، شامل مجموعه‌ای از برنامه‌های متنوع آئینی هم‌چون تعزیه، نقالی، پرده‌خوانی و قصه‌گویی در کنار معرفی کتاب‌های مرتبط و حضور شاعران و مرثیه سرایان عاشورایی است که با تلفیق هنر و معنویت، مفاهیم حماسه کربلا را روایت می‌کند.

این رویداد به سرپرستی محسن شاهچراغی و با مشارکت جمعی از هنرمندان حوزه کودک و نوجوان، از جمله حبیب نظاری، امیرحسین انصافی، سیدمهرداد کاوسی، مصطفی فتحی، صادق کیانی‌مقدم و جمعی دیگر از فعالان این عرصه به اجرا درمی‌آید.

برنامه «زمزم صلوات» از روز اول تا چهارم تیر ۱۴۰۵، ساعت ۱۷:۳۰ در محوطه باز مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری واقع در پارک لاله تهران برگزار می‌شود و پذیرای کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها است.