به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، آستان مقدس امامزاده سیدحمزه (ع) تبریز روز یکشنبه میزبان چهاردهمین دوره سوگواره سراسری «احلی من‌العسل» بود. در این آئین معنوی که با هدف تبیین فرهنگ عاشورایی و ترویج روحیه ایثار و شهادت میان نوجوانان برگزار شد، دانش‌آموزان با سر دادن شعارهای انقلابی و مذهبی، بار دیگر با آرمان‌های نهضت حسینی تجدید میثاق کردند.

در این مراسم، حجت‌الاسلام سیدعلی فقیه، رئیس دفتر نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی، با قدردانی از اهتمام دستگاه تعلیم و تربیت استان در برگزاری این رویداد، یاد و خاطره شهدا و امام راحل را گرامی داشت و اظهار کرد: فقدان رهبر عظیم‌الشأن انقلاب، ضایعه‌ای تلخ است که ما را از رهنمودهای حکیمانه ایشان محروم کرد، اما شهادت شهدای گلگون‌کفن، از دانش‌آموزان گرفته تا دانشمندان و فرماندهان، خون تازه‌ای در رگ‌های جامعه جاری کرد.

وی افزود: قیام امام حسین (ع) به جامعه حیات می‌بخشد و شهادت شهدای ما نیز شعور و حماسه‌ای آفرید که ملت ایران را در تمامی عرصه‌های اخلاقی، علمی و دفاع از ارزش‌های جمهوری اسلامی استوارتر کرد. ما آموخته‌ایم برای تداوم حیات سیاسی و معنوی ایران، باید سیره و رهنمودهای رهبر شهیدمان را الگوی زندگی خود قرار دهیم.

در ادامه این سوگواره، اسفندیار صادقی، مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان‌شرقی، ضمن تسلیت ایام عزاداری اباعبدالله الحسین (ع) گفت: حضور پرشور دانش‌آموزان در این محفل فرهنگی و مذهبی، نشان‌دهنده حس مسئولیت‌شناسی نسل جدید در قبال فرهنگ عاشوراست.

صادقی خاطرنشان کرد: ما در این سوگواره با دانش‌آموزان هم‌قسم شدیم که راه و روش شهدا را ادامه داده و پاسدار راستین فرهنگ عاشورایی باشیم. وی در پایان از تمامی دست‌اندرکاران این مراسم، به‌ویژه معاونت پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان، برای اجرای این آئین قدردانی کرد.