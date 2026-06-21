ادعای ونس: شاهد پیشرفت قابل توجهی در مورد آتش بس در لبنان بوده ایم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جی دی ونس معاون رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد : ما در سه روز گذشته شاهد پیشرفت قابل توجهی در مورد آتش‌بس در لبنان بوده‌ایم. معاون رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد، ما در همکاری با قطری‌ها و پاکستانی‌ها پیشرفت‌هایی داشته‌ایم و من از آنچه در لبنان به دست آمده است، راضی هستم.

ونس با بیان اینکه ما اکنون آینده‌ای مشترک را می‌بینیم که در آن همه می‌توانند برای ارتقای صلح و رفاه تلاش کنند مدعی شد: ما به دنبال گشودن فصلی جدید و تغییر دائمی روابط در خاورمیانه هستیم.

جی دی ونس همچنین بیان داشت: این آغاز مذاکرات فنی است که همه نکات اختلافی را حل نخواهد کرد، اما فرصتی است برای ما که برای اولین بار در تاریخ، دور هم بنشینیم.معاون رئیس جمهور آمریکا مدعی شد، ترامپ از ما خواسته فصل جدیدی را برای تغییر روابطمان با مردم ایران آغاز کنیم.

وی بدون توجه به جنگ افروزی های آمریکا مدعی شد، چشم‌انداز رئیس جمهور ترامپ، خاورمیانه‌ای کاملا متفاوت در ۱۰ سال آینده در مقایسه با گذشته است. رئیس جمهور به ما مأموریت داد تا آتش‌بس جامع در منطقه را تضمین کنیم و ما از آنچه در مورد پرونده لبنان انجام شده است، راضی هستیم. صلح هیچ‌وقت آسان نبوده و نیاز به کار دارد و رئیس‌جمهور ترامپ به صلح منطقه‌ای متعهد است.