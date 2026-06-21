تمهیدات امنیتی برای مراسم تشییع امام شهید امت در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عوض شهابیفر عصر یکشنبه در نشست برنامهریزی مراسم تشییع «امام شهید امت» در کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به اهمیت این رویداد، اظهار کرد: همانگونه که در برگزاری این مراسم حساسیت ویژهای داریم و تلاش میکنیم به بهترین شکل ممکن برگزار شود، دشمنان نیز درصدد هستند با ایجاد مشکلات و ناامنی، این حرکت بزرگ را تحت تأثیر قرار دهند.
وی با تأکید بر رعایت اصول حفاظتی و امنیتی در جابهجایی زائران و شرکتکنندگان افزود: ضروری است اتوبوسها و خودروهای حامل نیروها با فاصله مناسب از یکدیگر در مسیرها تردد کنند تا در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی، آسیبها به حداقل برسد.
فرمانده نهاد پیشکسوتان ایثار و شهادت کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: همچنین باید در موضوع تغذیه و تهیه غذا نیز مراقبتهای لازم صورت گیرد و از تمرکز بیش از حد در یک محل جلوگیری شود تا هرگونه تهدید احتمالی خنثی شود.
وی با اشاره به تهدیدات نوین امنیتی گفت: استفاده احتمالی گروههای معاند، ضدانقلاب و جریانهای تروریستی از فناوریهایی همچون پهپاد از جمله مواردی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد و دستگاههای مسئول برای مقابله با چنین تهدیداتی آمادگی لازم را داشته باشند.
سردار شهابی فر تصریح کرد: سربازان گمنام امام زمان (عج)، مجموعههای اطلاعاتی سپاه، فرماندهی انتظامی و سایر نهادهای مسئول باید از هماکنون فعالیتهای خود را در حوزه رصد، پایش و تأمین امنیت چند برابر کنند و در نقاط حساس و تعیینشده، تدابیر لازم از جمله استقرار ایستهای بازرسی را در دستور کار قرار دهند.
وی با اشاره به تجربیات خود از حضور در کشورهای سوریه و عراق اظهار کرد: گروههای تروریستی همچون داعش در مقاطع مختلف از شیوههای گوناگون از جمله عملیات انتحاری و خودروهای بمبگذاریشده برای ضربه زدن به تجمعات مردمی استفاده میکردند، از این رو رعایت فاصله، کنترل ورودیها و افزایش سطح مراقبتهای امنیتی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
فرمانده نهاد پیشکسوتان ایثار و شهادت کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: دشمن از هر روشی برای زیر سؤال بردن این حرکت بزرگ و تاریخی استفاده خواهد کرد، اما با برنامهریزی دقیق، هوشیاری دستگاههای مسئول و همکاری مردم، این مراسم به شکلی باشکوه و در شأن مقام شهدا برگزار خواهد شد.
وی ابراز امیدواری کرد که با همدلی و تلاش همه مجموعهها، مراسم تشییع بدون هیچگونه مشکل و حاشیهای برگزار شود و زمینه رضایتمندی مردم و تحقق اهداف فرهنگی و ارزشی این رویداد فراهم آید.
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