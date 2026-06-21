  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۵۲

تمهیدات امنیتی برای مراسم تشییع امام شهید امت در کهگیلویه و بویراحمد

تمهیدات امنیتی برای مراسم تشییع امام شهید امت در کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج- فرمانده نهاد پیشکسوتان ایثار و شهادت کهگیلویه و بویراحمد گفت: تمامی دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی با هوشیاری کامل زمینه برگزاری باشکوه امام شهید را فراهم کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عوض شهابی‌فر عصر یکشنبه در نشست برنامه‌ریزی مراسم تشییع «امام شهید امت» در کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به اهمیت این رویداد، اظهار کرد: همان‌گونه که در برگزاری این مراسم حساسیت ویژه‌ای داریم و تلاش می‌کنیم به بهترین شکل ممکن برگزار شود، دشمنان نیز درصدد هستند با ایجاد مشکلات و ناامنی، این حرکت بزرگ را تحت تأثیر قرار دهند.

وی با تأکید بر رعایت اصول حفاظتی و امنیتی در جابه‌جایی زائران و شرکت‌کنندگان افزود: ضروری است اتوبوس‌ها و خودروهای حامل نیروها با فاصله مناسب از یکدیگر در مسیرها تردد کنند تا در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی، آسیب‌ها به حداقل برسد.

فرمانده نهاد پیشکسوتان ایثار و شهادت کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: همچنین باید در موضوع تغذیه و تهیه غذا نیز مراقبت‌های لازم صورت گیرد و از تمرکز بیش از حد در یک محل جلوگیری شود تا هرگونه تهدید احتمالی خنثی شود.

وی با اشاره به تهدیدات نوین امنیتی گفت: استفاده احتمالی گروه‌های معاند، ضدانقلاب و جریان‌های تروریستی از فناوری‌هایی همچون پهپاد از جمله مواردی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد و دستگاه‌های مسئول برای مقابله با چنین تهدیداتی آمادگی لازم را داشته باشند.

سردار شهابی فر تصریح کرد: سربازان گمنام امام زمان (عج)، مجموعه‌های اطلاعاتی سپاه، فرماندهی انتظامی و سایر نهادهای مسئول باید از هم‌اکنون فعالیت‌های خود را در حوزه رصد، پایش و تأمین امنیت چند برابر کنند و در نقاط حساس و تعیین‌شده، تدابیر لازم از جمله استقرار ایست‌های بازرسی را در دستور کار قرار دهند.

وی با اشاره به تجربیات خود از حضور در کشورهای سوریه و عراق اظهار کرد: گروه‌های تروریستی همچون داعش در مقاطع مختلف از شیوه‌های گوناگون از جمله عملیات انتحاری و خودروهای بمب‌گذاری‌شده برای ضربه زدن به تجمعات مردمی استفاده می‌کردند، از این رو رعایت فاصله، کنترل ورودی‌ها و افزایش سطح مراقبت‌های امنیتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

فرمانده نهاد پیشکسوتان ایثار و شهادت کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: دشمن از هر روشی برای زیر سؤال بردن این حرکت بزرگ و تاریخی استفاده خواهد کرد، اما با برنامه‌ریزی دقیق، هوشیاری دستگاه‌های مسئول و همکاری مردم، این مراسم به شکلی باشکوه و در شأن مقام شهدا برگزار خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد که با همدلی و تلاش همه مجموعه‌ها، مراسم تشییع بدون هیچ‌گونه مشکل و حاشیه‌ای برگزار شود و زمینه رضایتمندی مردم و تحقق اهداف فرهنگی و ارزشی این رویداد فراهم آید.

کد مطلب 6867018

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها