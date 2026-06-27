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۶ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۲۲

حمایت کامل از پارادوومیدانی در بوشهر؛ فصل تازه قهرمان‌سازی آغاز شد

حمایت کامل از پارادوومیدانی در بوشهر؛ فصل تازه قهرمان‌سازی آغاز شد

بوشهر- مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر با تأکید بر حمایت از هیئت پارادوومیدانی گفت: توسعه زیرساخت‌ها، جذب حامیان مالی و استعدادیابی در اولویت این رشته قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، موسی کشتکار عصر شنبه در نشست هیئت پاردوومیدانی، تشکیل هیئت مستقل پارادوومیدانی را آغاز فصلی تازه در ورزش استان دانست و بر حمایت همه‌جانبه از این رشته تأکید کرد.

وی اظهار کرد: با استقلال فدراسیون پارادوومیدانی و شکل‌گیری هیئت استانی، فرصت مناسبی برای توسعه این رشته و افزایش افتخارات ورزشی استان فراهم شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر افزود: این اداره‌کل در زمینه تأمین زیرساخت‌ها، امکانات و منابع مورد نیاز، در کنار هیئت خواهد بود و از برنامه‌های توسعه‌ای آن حمایت می‌کند.

وی با اشاره به سوابق موفق ورزشکاران بوشهری در عرصه‌های پارالمپیک، جهانی و آسیایی گفت: استان بوشهر در سال‌های گذشته قهرمانان برجسته‌ای را به ورزش کشور معرفی کرده و باید این روند با برنامه‌ریزی دقیق ادامه پیدا کند.

وی جذب سرمایه‌گذاران و حامیان مالی، تقویت هیئت‌های شهرستانی، برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه مربیان و داوران و همچنین استفاده از ظرفیت آموزش و پرورش برای استعدادیابی را از مهم‌ترین اولویت‌های این رشته عنوان کرد.

کد مطلب 6872570

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