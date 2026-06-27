به گزارش خبرنگار مهر، موسی کشتکار عصر شنبه در نشست هیئت پاردوومیدانی، تشکیل هیئت مستقل پارادوومیدانی را آغاز فصلی تازه در ورزش استان دانست و بر حمایت همهجانبه از این رشته تأکید کرد.
وی اظهار کرد: با استقلال فدراسیون پارادوومیدانی و شکلگیری هیئت استانی، فرصت مناسبی برای توسعه این رشته و افزایش افتخارات ورزشی استان فراهم شده است.
مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر افزود: این ادارهکل در زمینه تأمین زیرساختها، امکانات و منابع مورد نیاز، در کنار هیئت خواهد بود و از برنامههای توسعهای آن حمایت میکند.
وی با اشاره به سوابق موفق ورزشکاران بوشهری در عرصههای پارالمپیک، جهانی و آسیایی گفت: استان بوشهر در سالهای گذشته قهرمانان برجستهای را به ورزش کشور معرفی کرده و باید این روند با برنامهریزی دقیق ادامه پیدا کند.
وی جذب سرمایهگذاران و حامیان مالی، تقویت هیئتهای شهرستانی، برگزاری دورههای آموزشی ویژه مربیان و داوران و همچنین استفاده از ظرفیت آموزش و پرورش برای استعدادیابی را از مهمترین اولویتهای این رشته عنوان کرد.
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