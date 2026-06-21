پیوند عمیق انقلاب اسلامی با مکتب عاشورا، ملت را پیروز جبهه ها می کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله کاظم صدیقی در آیین نخستین سالروز شهادت ۸۲ تن از شهدای جنگ ۱۲ روزه در استان البرز که در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) شهر کرج برگزار شد، با بیان اینکه شهدای جنگ ۱۲ روزه ادامه دهندگان راه شهدای کربلا هستند، افزود: اگر امروز کشور ما به ابرقدرت دنیا تبدیل شده و رویه جدیدی را در پهنه بین الملل رو کرده و تمام ابرقدرت های بزرگ را مجبور به زانو زدن در مقابل خود کرده برای این است که از نهضت عاشورا الگو گرفته ایم.

وی با اشاره به اینکه مردم ایران از سال ۱۳۵۷ تاکنون پای کارانقلاب بوده اند، اظهار داشت: این ملت از امام حسین (ع) آموخته که در برابر ظلم تسلیم نشود و عزت را بر سازش ترجیح دهد.



جنگ رمضان به برکت خون عظیم حیات جدیدی تزریق کرد

صدیقی گفت: انقلاب اسلامی ایران با رهبری امام خمینی (ره) شکل گرفت و با هدایت ها و رهبری امام شهیدمان ادامه یافت به طوریکه رهبر شهیدمان با رضایت از مردم خداحافظی کرد تا حدی که ایشان مردم ایران را به رخ دنیا می کشیدند.

وی افزود: جنگ رمضان به برکت خون عظیمی که داشت کاری کرد که خون جدید و حیات جدیدی در رگ های مردم منطقه تزریق شود.

قیام امام حسین (ع) در طول تاریخ ابعاد تازه ای را روشن ساخت

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه نهضت عاشورا پس از قرن‌ها همچنان زنده، اثرگذار و الهام‌بخش ملت‌هاست، افزود: بسیاری از جنگ‌ها و تقابل‌های حق و باطل در طول تاریخ به فراموشی سپرده شده‌اند، اما قیام امام حسین(ع) نه تنها کهنه نشده، بلکه هرچه زمان می‌گذرد ابعاد تازه‌تری از عظمت آن برای بشریت آشکار می‌شود و عطش آزادی‌خواهان و حق‌طلبان جهان نسبت به مکتب حسینی افزایش می‌یابد.

وی نخستین رمز ماندگاری نهضت عاشورا را «قیام لله» دانست و گفت: خداوند در قرآن کریم به بندگان موحدش توصیه می کند که برای خدا قیام کنید زیرا ملت‌هایی که اهل قیام، جهاد، مقاومت و دفاع هستند، زنده و سرافراز باقی می‌مانند، اما شرط اصلی آن است که این قیام برای خدا باشد چرا که خداوند هر قیامی را امضاء نمی کند و می فرماید با دنیا معامله نکنید و هر چیزی را که می دهید همه را با خدا معامله کنید.

وی افزود: امام حسین (ع) با خدا معامله کرد و آنچه که برای خدا باشد رنگ خدا می گیرد و چون خدا باقی است قیام لله هم رنگ بقا می گیرد و همیشه زنده می ماند و موج آفرینی می کند و خش و خاشاک ظلم را از بیخ و بن بر می کند.

یاران امام حسین(ع)؛ الگوی اخلاص و بصیرت

صدیقی با اشاره به ویژگی‌های یاران سیدالشهدا(ع) اظهار کرد: در بسیاری از جبهه‌ها و نهضت‌ها افرادی با انگیزه‌های مختلف حضور داشتند، اما در اردوگاه امام حسین(ع) هیچ فرد دنیاطلب، منافق و نفوذی وجود نداشت و همه یاران آن حضرت با اخلاص کامل و عشق الهی به میدان آمده بودند و جز رضای خدا هدفی نداشتند.

امام جمعه موقت تهران سومین ویژگی برجسته نهضت عاشورا را حضور خانواده در این قیام دانست و گفت: امام حسین(ع) تنها به میدان نرفت؛ خانواده، فرزندان، خواهران و نزدیکان خود را نیز همراه آورد که این اقدام نشان داد که مبارزه با ظلم و دفاع از حق یک مسئولیت خانوادگی و اجتماعی است.

وی با اشاره به نقش حضرت زینب(س) در تداوم نهضت عاشورا تصریح کرد: اگر عاشورا صحنه جهاد خون بود، حضرت زینب(س) پرچمدار جهاد تبیین و روایت‌گری این حماسه شد همان‌گونه که حضرت هاجر در تاریخ اسلام جایگاهی ویژه یافت، حضرت زینب(س) نیز با ایستادگی خود پیام عاشورا را به جهانیان رساند.