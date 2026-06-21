۸۲ ستاره در آسمان البرز؛ سالگرد حماسه خونین و شکوه ایثار درجنگ ۱۲ روزه

به گزارش خبرنگار مهر، سالگرد وقوع حوادث دشوار و تجاوزات بیامان در جریان جنگ ۱۲ روزه، تنها یک تاریخ در تقویم نیست، بلکه لحظهای است که در آن، صلح و امنیت ملی، با ایثار بیدریادِ فرزندان البرز گره خورد.
امروز ما نه تنها برای سوگ، که برای تجلیل از کسانی میآییم که با ایستادگی خود، روایتگر شکوه دفاع از میهن و ارزشهای والای انسانی شدند.
بازخوانی آن روزهای پرآشوب
وقتی آسمان و زمین در آخرین روزهای خرداد ماه ۱۴۰۴ لرزید، زمانی که جهان شاهد تحولات سیاسی و نظامی بزرگی بود، استان البرز نیز خود را در خط مقدم مواجهه با این بحران قرار گرفت.
آن ۱۲ روز، روزهایی بود که در آن، صدای انفجارها و غبار نبرد، آرامش روزمرگی را از میان برد. در آن لحظات حساس، در حالی که کشور در آستانه تغییرات بنیادین و گذار از دوران سخت خود بود، نیاز به ایستادگی و دفاع، بیش از هر زمان دیگری احساس میشد.
این جنگ، تنها یک درگیری نظامی نبود، بلکه آزمونی سخت برای اراده و پایداری یک ملت بود.
۸۲ نام؛ ۸۲ داستان از عشق به وطن در میان آن هیاهوی جنگ
۸۲ جان از خاک البرز، در مسیر حفاظت از امنیت و حریم این سرزمین، به قربانی پیوند خوردند. این ۸۲ شهید، تنها اعداد و ارقامی در گزارشهای نظامی نیستند؛ آنها دانشجوهایی بودند که از تحصیل دست کشیدند، کارگرانی بودند که از کارخانه به میدان آمدند و جوانانی بودند که با لبخندی بر لب، از میان خانوادههایشان برای دفاع از خاک برخاستند.
هر یک از این ۸۲ نفر، داستانی از شجاعت داشتند؛ داستانی از آنکه چگونه در برابر فشار نابرابرِ قدرتهای متجاوز، ایستادگی کردند تا نسلهای آینده، در آرامش و امنیت به زندگی خود ادامه دهند. امروز، خانوادههای این عزیزان و مردم استان، با نگاهی به این قهرمانان، احساسی دوگانه از اندوه عمیق برای فقدان و افتخار بیکران برای ایثار دارند.
میراث شهدای البرز؛ از میدان نبرد تا سفرههای مردم
میراث این ۸۲ شهید، فراتر از خاک و مرز، در ساختار روحی و اجتماعی امروز ما جاری است. آنها به ما آموختند که امنیت، هدیهای نیست که به رایگان به دست آید، بلکه پاداشی است که باید با خون و اراده به دست آورد.
در استان البرز، که یکی از قطبهای اقتصادی و صنعتی کشور است، یاد این عزیزان به ما یادآوری میکند که توسعه و پیشرفت اقتصادی، بدون امنیت و ثبات، تنها یک رؤیای محال است.
امروز، با مرور خاطرات آن ۱۲ روز، باید از این یادمانها درس گرفت و در مسیر حفظ ارزشهایی که آنها برایش جان سپردند، گام برداشت.
کلام آخر:
سالگرد این حماسه، فرصتی است برای بازنگری در وظایف خودمان نسبت به میهن. یاد ۸۲ شهید البرز، باید در قلب هر شهروند، از کوههای البرز تا بزرگترین شهرها، زنده بماند.
آنها رفتند تا ما بمانیم، و امروز ما باید با نگاه به مسیر آنها، پاسخگوی این ایثار بزرگ باشیم. خون این عزیزان، ضامن بقای ما و روشناییبخش مسیر آینده کشور خواهد بود.
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