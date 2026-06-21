دستگیری ۸ شرور و احضار ۹۷مزاحم خیابانی در مریوان؛کشف ۲۱۵ قبضه سلاح سرد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کارگاه عطا نادری عصر یکشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان از برخورد قاطع پلیس با عوامل ایجاد ناامنی و مزاحمت‌های خیابانی در این شهرستان خبر داد و گفت: اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی با هدف افزایش احساس آرامش شهروندان در سطح این شهرستان ادامه دارد.

وی در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت عمومی شهرستان مریوان با اجرای طرح‌های مختلف مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی و با هماهنگی مقام قضایی، طی خردادماه سال جاری اقدامات لازم را برای شناسایی و برخورد با افراد مخل نظم عمومی انجام دادند.

وی افزود: در این عملیات‌ها، ۸ نفر از اراذل و اوباش دستگیر شدند و ۹۷ نفر از افرادی که با ایجاد مزاحمت‌های خیابانی موجب سلب آسایش شهروندان شده بودند، پس از احضار و اخذ تعهد کتبی، مورد تذکر قانونی قرار گرفتند.

فرمانده انتظامی مریوان ادامه داد: در جریان اجرای این طرح‌ها، از افراد دستگیرشده ۶ قبضه سلاح گرم و ۲۱۵ تیغه سلاح سرد شامل انواع قمه و چاقوی ضامن‌دار کشف و ضبط شد.

سرهنگ نادری با تأکید بر تداوم برخورد پلیس با مخلان امنیت عمومی تصریح کرد: افرادی که با رفتارهای هنجارشکنانه، مزاحمت برای شهروندان و برهم زدن آرامش خانواده‌ها، امنیت روانی جامعه را هدف قرار دهند، با برخورد قانونی، قاطع و بدون اغماض پلیس مواجه خواهند شد.