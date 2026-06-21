به گزارش خبرنگار مهر، یاسر عربی غروب یکشنبه در نشست مشترک با جمعی از خیران و فعالان حوزه مسکن در محل دفتر خود، با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای رفع مشکلات مسکن اقشار کم‌برخوردار، اظهار کرد: تشکیل انجمن خیرین مسکن‌ساز در گرمسار می‌تواند زمینه‌ساز اجرای طرح‌های حمایتی و افزایش مشارکت‌های مردمی در حوزه تامین مسکن باشد.

وی با بیان اینکه مقدمات ثبت رسمی انجمن خیرین مسکن‌ساز شهرستان فراهم شده است، افزود: در این نشست اعضای هیات مؤسس انجمن تعیین شدند تا مراحل قانونی ثبت و آغاز فعالیت این مجموعه با سرعت بیشتری دنبال شود.

نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، ۲۰۰ واحد مسکونی ویژه افراد کم‌درآمد با استفاده از ظرفیت انجمن خیرین مسکن‌ساز و همکاری دستگاه‌های مرتبط در شهرستان احداث خواهد شد.

عربی با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی میان خیران، نهادهای حمایتی و دستگاه‌های اجرایی، تصریح کرد: بهره‌گیری از توان خیران و مشارکت‌های مردمی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش مشکلات مسکن خانواده‌های نیازمند و تسریع روند خانه‌دار شدن آنان داشته باشد.

وی افزود: ثبت رسمی انجمن خیران مسکن‌ساز گرمسار گامی مهم در راستای ساماندهی فعالیت‌های خیرخواهانه در حوزه مسکن به شمار می رود چرا که زمینه اجرای طرح‌های حمایتی و توسعه خدمات به خانواده‌های نیازمند را فراهم خواهد کرد.