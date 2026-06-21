به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی در جلسه ساماندهی سوخت، از مجموعه اقدامات جدید برای بهبود وضعیت توزیع سوخت در استان خبر داد.
استاندار هرمزگان با اشاره به مصوبات این جلسه، اظهار کرد: با هدف تسهیل در خدمت رسانی به مردم، مجوز قانونی استفاده از خودروهای سیار سوخت رسان برای شهرهای بندرعباس، قشم و کیش اخذ شده است و سرمایهگذاران از طریق شرکت پخش فرآوردههای نفتی، فرآیند اجرایی آن را دنبال میکنند.
آشوری تازیانی همچنین به کمبود جایگاههای سوخت در بندرعباس اشاره کرد و افزود: بر اساس پایشهای صورت گرفته، با توجه به گستردگی شهر، نیاز به بازنگری جدی در تعداد جایگاهها داریم. مقرر شده است با همکاری دستگاههای مختلف و بنگاههای توسعهگرا، نسبت به افزایش جایگاههای سوخت در بندرعباس در چارچوب کارشناسی شده اقدام شود و سازماندهی این امر به عهده شرکت پخش و کارگروه مربوطه خواهد بود .
وی با اشاره به پیشنهادات ارسالی به مرکز برای حل مشکلات سوخت، گفت: پیشنهادات سازندهای از جمله اعطای مشوق به افرادی که در مدیریت مصرف موفق عمل کنند، ارائه شده است.
استاندار هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود به برنامههای بلندمدت اشاره کرد و گفت: برای کاهش سفرهای شهری و مدیریت مصرف در دراز مدت، برنامهریزی برای ساماندهی حملونقل عمومی از جمله استفاده از خودروهای برقی و همچنین احداث قطار شهری در بندرعباس در دستور کار قرار دارد که تفاهمنامه آن با مشارکت بنگاههای اقتصادی تصویب شده است.
آشوری تازیانی در پایان با اشاره به بررسی روزانه وضعیت جایگاه های استان، خاطرنشان کرد: امیدواریم با اجرای این طرحها و همراهی دستگاههایی چون شهرداری، راهداری، دادگستری و نهادهای نظامی، گامهای مؤثری در جهت بهبود وضعیت سوخت و رفاه حال مردم برداشته شود.
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