آشوری: افزایش سهمیه بنزین برای مردم هرمزگان در دست پیگیری است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی در نشست تخصصی رسیدگی به‌ مطالبات مردم در حوزه سوخت، با اشاره به برنامه‌های جدید استانداری برای ساماندهی وضعیت عرضه بنزین اظهار کرد: به‌منظور تکریم حقوق شهروندان و جلوگیری از تضییع حقوق عامه، تیم‌های نظارتی ویژه‌ای با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، نیروهای بسیج و مجموعه‌های انتظامی در جایگاه‌های سوخت استان مستقر شده‌اند.

وی با تاکید بر لزوم برخورد با سوءاستفاده‌های احتمالی گفت: یکی از عوامل اصلی ایجاد صف‌های طولانی، سوخت‌گیری‌های مکرر و غیرمجاز توسط برخی افراد سودجو با استفاده از کارت‌های آزاد است. در همین راستا، تمامی جایگاه‌های سوخت استان به دوربین‌های پایش تصویری و سامانه پلاک‌خوان مجهز شده‌اند تا خودروهایی که در طول روز چندین نوبت سوخت‌گیری می‌کنند شناسایی شده و از فعالیت آن‌ها جلوگیری شود.

استاندار هرمزگان با اعلام اینکه طرح پایش هوشمند خودروها از فردا رسماً اجرایی می‌شود، افزود: این اقدام نه‌تنها مسیر قاچاق را مسدود می‌کند، بلکه باعث روان‌سازی تردد در پمپ‌بنزین‌ها و کاهش معطلی مردم خواهد شد.

آشوری تازیانی همچنین از توسعه زیرساخت‌های عرضه سوخت خبر داد و تصریح کرد: علاوه بر صدور مجوز برای استقرار جایگاه‌های سیار، به برخی مراکز جمعیتی و دستگاه‌های اجرایی نیز مجوز ایجاد جایگاه سوخت اختصاصی اعطا شده است تا بخشی از بار ترافیکی جایگاه‌های فعلی کاسته شود.

وی با اشاره به شرایط خاص آب‌وهوایی منطقه بر لزوم بازنگری در سهمیه‌ها تاکید کرد و گفت: با توجه به نیاز مبرم مردم هرمزگان به مصرف بنزین در ماه‌های گرم سال، رایزنی‌های فشرده‌ای با مرکز برای افزایش سهمیه سوخت استان در حال انجام است که امیدواریم به‌زودی نتایج مثبتی به همراه داشته باشد.

استاندار هرمزگان ضمن تشکر از صبوری مردم، بر تداوم نظارت‌های میدانی تاکید کرد و از شهروندان خواست برای برقراری نظم در جایگاه‌ها و کوتاه شدن صف‌ها، با تیم‌های نظارتی و مجموعه‌های ذیربط همکاری کامل داشته باشند.