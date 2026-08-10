به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی در تشریح تصمیمات اظهار کرد: در این جلسه با حضور اعضای کارگروه، تصمیمات ارزشمندی برای مدیریت وضعیت سوخت و کاهش مشکلات مردم اتخاذ شد.
وی افزود: طی هفته گذشته جلساتی در تهران با مسئولان ذیربط در وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه و بخشهای مختلف برگزار شد.
استاندار هرمزگان ادامه داد: در این جلسات، سه تا چهار پیشنهاد اساسی که پیش از این نیز در قالب طرحهای مختلف ارائه شده بود، برای حل مشکل سهمیههای سوخت مطرح شد و امیدواریم تصمیمات لازم در سطح ملی در ماه جاری اتخاذ شود.
آشوری تازیانی ابراز امیدواری کرد: با اجرای تصمیمات جدید، صفهای جایگاههای سوخت در دو هفته پایانی مردادماه از وضعیت فعلی خارج شود و مردم بیش از این در تأمین نیازهای سوختی خود با مشکل مواجه نباشند.
وی با اشاره به تصمیمات اتخاذشده در کارگروه گفت: مقرر شد روند توزیع سوخت در جایگاههای مختلف تغییراتی داشته باشد تا نیازهای متعارف مردم بهتر تأمین شود.
استاندار هرمزگان افزود: بخشی از محدودیتهایی که در گذشته در زمینه عرضه و توزیع سوخت وجود داشته، مورد بازنگری قرار خواهد گرفت تا ظرفیت خدماترسانی جایگاهها افزایش یابد.
وی یکی از عوامل ایجاد صفهای طولانی را محدودیت در صدور مجوز احداث جایگاههای سوخت در سالهای گذشته عنوان کرد و گفت: این محدودیت با تصمیم کمیسیون شکسته شده و با اخذ مجوزهای لازم از مرکز، افرادی که برای ساخت جایگاه سوخت تقاضا دارند، میتوانند وارد فرآیند احداث شوند.
آشوری تازیانی همچنین از تکلیف شهرداری بندرعباس برای توسعه جایگاههای سوخت خبر داد و گفت: شهرداری بندرعباس موظف شده است با همکاری شرکت پخش فرآوردههای نفتی و پالایشگاه، برای ایجاد جایگاههای جدید در شهر اقدام کند.
وی ادامه داد: برای این موضوع یک فرصت دوماهه در نظر گرفته شده است تا با همکاری دستگاههای مربوط، نازلهای عرضه سوخت در نقاط عمومی و پارکها ایجاد شود؛ زمینهای مورد نیاز نیز از سوی شهرداری تعیین خواهد شد.
استاندار هرمزگان تأکید کرد: توسعه این ظرفیتها میتواند به کاهش فشار موجود بر جایگاههای فعلی و کوتاه شدن صفهای سوخت کمک کند.
وی یکی دیگر از تصمیمات اتخاذشده را فراهم کردن امکان عرضه بنزین سوپر در برخی جایگاهها عنوان کرد و گفت: مقرر شده بنزین سوپر با قیمتهای اعلامشده، از جمله حدود ۶۰ تا ۷۲ هزار تومان، در جایگاههایی که امکان عرضه آن را دارند و همچنین برخی جایگاههای بینراهی عرضه شود.
آشوری تازیانی افزود: خودروهایی که متقاضی استفاده از بنزین سوپر هستند، میتوانند از این ظرفیت استفاده کنند و این موضوع نیز میتواند بخشی از فشار موجود بر عرضه سوخت معمولی را کاهش دهد.
وی تصریح کرد: سهمیههایی که در کارتهای سوخت مردم شارژ شده، همچنان در کنار این ظرفیتها وجود خواهد داشت و هدف این است که با ایجاد مسیرهای مختلف عرضه، نیازهای مردم در شرایط موجود بهتر مدیریت شود.
استاندار هرمزگان با اشاره به مشکلات برخی نازلهای جایگاههای سوخت گفت: یکی دیگر از تصمیمات این جلسه، تسریع در اصلاح و تعمیر نازلهای معیوب بود.
وی افزود: اتحادیه و شرکت پخش فرآوردههای نفتی موظف شدهاند با سرعت بیشتری مشکلات موجود در نازلها را برطرف کنند تا سرعت سوختگیری و خدماترسانی به مردم افزایش یابد.
آشوری تازیانی خاطرنشان کرد: مجموعه این اقدامات، از جمله مجوزهای جدیدی که در گذشته از مرکز اخذ شده، افزایش ضریب بهرهبرداری از ظرفیت جایگاهها و رفع مشکلات فنی، میتواند به ایجاد گشایش در روند عرضه سوخت و کاهش صفها کمک کند.
وی با درخواست از مردم برای مدیریت مصرف سوخت اظهار کرد: از مردم تقاضا داریم در استفاده از سوخت، الگوی مصرفی را که مورد تأیید مرکز قرار گرفته و در کارگروه استان نیز به تصویب رسیده است، رعایت کنند.
استاندار هرمزگان گفت: یکی از پیشنهادهایی که به مسئولان کشور ارائه کردهایم این است که افرادی که صرفهجویی بیشتری در مصرف سوخت دارند، بتوانند سوخت صرفهجوییشده خود را با قیمت پالایشگاهی یا قیمتی که تعیین خواهد شد، به دولت واگذار کنند.
وی افزود: با این روش میتوان مدیریت مصرف را تا حد بیشتری به خود مردم سپرد و از ظرفیت مشارکت عمومی برای مدیریت شرایط موجود استفاده کرد.
آشوری تازیانی با بیان اینکه شرایط کشور پیچیده است، تأکید کرد: همه باید تلاش کنیم و مشارکت جدی داشته باشیم، چرا که بدون مشارکت مردم، حل این مشکل با موانع جدی مواجه خواهد شد.
وی ادامه داد: همانگونه که در دوره ۱۵روزه شاهد استفاده مردم از سهمیه کارتهای سوخت و خلوتتر شدن جایگاهها بودیم، امیدواریم با ادامه همین روند و استفاده از سازوکارهای جدید برای تأمین نیازهای متعارف، مشکلات موجود برطرف شود.
استاندار هرمزگان صفهای طولانی مقابل جایگاههای سوخت را «جلوهای نازیبا و آزاردهنده» توصیف کرد و گفت: بابت این وضعیت از مردم عذرخواهی میکنیم، اما تمام ظرفیتها را به کار گرفتهایم تا مردم برای تأمین نیازهای ضروری و متعارف خود با چنین مشکلاتی مواجه نشوند.
آشوری تازیانی با اشاره به وضعیت قاچاق سوخت در استان اظهار کرد: در استان هرمزگان قاچاق بنزین نداریم، اما متأسفانه جلوههایی از عرضه سوخت خارج از شبکه مشاهده میشود.
وی افزود: عرضه خارج از شبکه نشان میدهد بخشی از سوخت در اختیار افرادی قرار میگیرد که نیاز متعارف ندارند و سپس این سوخت در خارج از شبکه عرضه میشود؛ برای مقابله با این وضعیت نیز برنامههایی در دست تهیه و اجراست.
استاندار هرمزگان گفت: برای حل مشکلات دوره فعلی و بررسی وضعیت ماه آینده، پایش مستمر جایگاههای سوخت در سراسر استان انجام میشود و تقریباً هر دو روز یکبار وضعیت جایگاههای مختلف مورد بررسی قرار میگیرد.
وی افزود: اطلاعات و گزارشهای مربوط به وضعیت جایگاهها در سطح استان جمعآوری میشود تا بر اساس آن، روند موجود اصلاح و تصمیمات دقیقتری اتخاذ شود.
آشوری تازیانی خاطرنشان کرد: در هفته آینده و هفته پس از آن، تصمیمات مربوط به ماه آینده نیز بررسی و اتخاذ خواهد شد.
وی ادامه داد: اگر طرحهای اساسی پیشنهادی استان در ساختار ملی به تصویب برسد، بخش مهمی از مشکلات موجود در زمینه سوخت قابل حل خواهد بود.
استاندار هرمزگان گفت: این موضوع به مذاکرات و نشستهای انجامشده در سطح ملی بستگی دارد و تلاش میکنیم مسئولان مربوط را برای اتخاذ تصمیمات مؤثر و ساماندهی وضعیت موجود متقاعد کنیم.
وی تأکید کرد: در این مسیر حتماً نظر مردم استان نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت.
استاندار هرمزگان همچنین از تصمیم برای تعیین سخنگوی این حوزه خبر داد و گفت: از جلسه آینده قرار است سخنگویی برای موضوع سوخت تعیین شود تا گزارشهای مربوط به اقدامات و وضعیت جایگاهها به شکل منظم با مردم در میان گذاشته شود.
وی افزود: تعیین سخنگو میتواند زمینه اطلاعرسانی شفافتر و دریافت بازخوردهای مردم را فراهم کند تا اگر ایراد یا مشکلی در روند اجرای تصمیمات وجود دارد، به سرعت مطرح و برای رفع آن اقدام شود.
آشوری تازیانی این رویکرد را بخشی از یک حرکت جمعی برای حل مسئله دانست و گفت: آنچه امروز در کارگروه شاهد بودیم، نمادی از خردورزی و کار جمعی برای شناخت دقیق مسئله و اتخاذ اقدامات مشترک در جهت حل آن است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوعاتی که نیازمند تصمیمگیری در سطح ملی است اشاره کرد و گفت: برخی از تصمیمات به ساختار ملی مربوط میشود که موضوع کدینگ کرمان، به عنوان استان همجوار هرمزگان، یکی از این موارد است.
استاندار هرمزگان افزود: در این زمینه نیز اقدامات لازم انجام شده و تدابیر ویژهای برای مدیریت وضعیت در حال شکلگیری است تا در مسیرهای پرتردد، خدماترسانی با سرعت بیشتری انجام شود.
آشوری تازیانی تأکید کرد: هدف این است که با رفع سریع اشکالات موجود، مردم در سفرها و ترددهای خود با مشکلات و زحمت مضاعف مواجه نشوند.
وی در پایان گفت: با همافزایی همه بخشها و استفاده از ظرفیتهای موجود، میتوان امیدوار بود روند تأمین سوخت در استان سامان پیدا کند و صفهای طولانی جایگاهها کاهش یابد.
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