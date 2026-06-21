https://mehrnews.com/x3cpcb ۱ تیر ۱۴۰۵، ۱:۵۳ کد مطلب 6867309 استانها گیلان استانها گیلان ۱ تیر ۱۴۰۵، ۱:۵۳ شب صد و سیزدهم؛ لنگرود باز هم به پا خواست لنگرود- همزمان با شب صد و سیزدهم تجمعات، لنگرودی ها به پیروی از مکتب عاشورا به پا خواستند. دریافت 11 MB فیلم: فاطمه نخستین کد مطلب 6867309 کپی شد مطالب مرتبط صد و سیزدهمین حضور حماسی مردم آستانه اشرفیه همراه با اقامه عزای حسینی حس و حال مشهدی ها در جریان بازی درخشان تیم ملی فوتبال کشورمان صدوسیزدهمین اجتماع تبریزیها در شبهای اقتدار ایران تجمع عاشورایی مردم اندیمشک قرار رشتی ها به شب صد و سیزدهم رسید مشهدی ها در تجمعات شبانه برای تیم ملی فوتبال کشور آرزوی موفقیت کردند برچسبها تجمع مردمی شهادت رهبر معظم انقلاب ماه محرم و صفر شهرستان لنگرود
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