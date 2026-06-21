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۱ تیر ۱۴۰۵، ۱:۵۳

شب صد و سیزدهم؛ لنگرود باز هم به پا خواست

شب صد و سیزدهم؛ لنگرود باز هم به پا خواست

لنگرود- همزمان با شب صد و سیزدهم تجمعات، لنگرودی ها به پیروی از مکتب عاشورا به پا خواستند.

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فیلم: فاطمه نخستین

کد مطلب 6867309

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