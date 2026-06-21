https://mehrnews.com/x3cpbB ۱ تیر ۱۴۰۵، ۰:۴۷ کد مطلب 6867280 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱ تیر ۱۴۰۵، ۰:۴۷ تجمع حماسی و عاشورایی مردم سلماس در خیابان ارومیه - مردم ولایی سلماس در تکرار شب های اقتدار ملی و ایام عزاداری حسینی در خیابان تجمع کردند. دریافت 25 MB کد مطلب 6867280 کپی شد مطالب مرتبط تجمع عاشورایی مردم اندیمشک قرار رشتی ها به شب صد و سیزدهم رسید مشهدی ها در تجمعات شبانه برای تیم ملی فوتبال کشور آرزوی موفقیت کردند تکرار حماسه حضور مردم دیار گروس در تجمعات شبانه خیرش حماسی مردم بابل برچسبها شهرستان سلماس بیعت با رهبر انقلاب تجمع مردمی
نظر شما