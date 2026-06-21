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۱ تیر ۱۴۰۵، ۰:۴۷

تجمع حماسی و عاشورایی مردم سلماس در خیابان

تجمع حماسی و عاشورایی مردم سلماس در خیابان

ارومیه - مردم ولایی سلماس در تکرار شب های اقتدار ملی و ایام عزاداری حسینی در خیابان تجمع کردند.

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کد مطلب 6867280

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