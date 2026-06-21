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۱ تیر ۱۴۰۵، ۰:۴۷

مردم ارومیه در حماسه خیابان همچنان میدان داری می کنند

مردم ارومیه در حماسه خیابان همچنان میدان داری می کنند

ارومیه - در ادامه شب های حماسه و اقتدار مردم ارومیه یکشنبه شب در حمایت از رهبری و انقلاب تجمع کردند.

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کد مطلب 6867252

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