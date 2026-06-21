https://mehrnews.com/x3cpb2 ۱ تیر ۱۴۰۵، ۰:۴۷ کد مطلب 6867252 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱ تیر ۱۴۰۵، ۰:۴۷ مردم ارومیه در حماسه خیابان همچنان میدان داری می کنند ارومیه - در ادامه شب های حماسه و اقتدار مردم ارومیه یکشنبه شب در حمایت از رهبری و انقلاب تجمع کردند. دریافت 22 MB کد مطلب 6867252 کپی شد مطالب مرتبط تجمع عاشورایی مردم اندیمشک قرار رشتی ها به شب صد و سیزدهم رسید مشهدی ها در تجمعات شبانه برای تیم ملی فوتبال کشور آرزوی موفقیت کردند تکرار حماسه حضور مردم دیار گروس در تجمعات شبانه خیرش حماسی مردم بابل اجتماع پرشور مردمی در نوشهر برچسبها تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب ارومیه
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