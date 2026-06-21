به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی‌حسینی یکشنبه شب در هفتمین شب از ماه محرم در مسجد جامع گناوه، با تبیین فرازهایی از خطبه تاریخی امام حسین (ع) هنگام خروج از مکه، به تشریح فرهنگ عاشورا، حقیقت مرگ و جایگاه والای یاران سیدالشهدا (ع) پرداخت.

امام جمعه گناوه با اشاره به خطبه امام حسین (ع) در آستانه حرکت به سوی کربلا اظهار کرد: این خطبه از مهم‌ترین اسناد معرفتی نهضت عاشورا است که در آن حضرت به موضوعاتی همچون حتمی بودن مرگ، حقیقت و تفسیر مرگ، سرانجام شهادت خویش، رضایت به قضای الهی و مقام صبر در برابر سختی‌ها پرداخته‌اند.

وی با بیان اینکه هیچ انسانی راه گریزی از مرگ ندارد، افزود: امام حسین (ع) در این خطبه تأکید می‌کنند که مرگ سرنوشت قطعی همه انسان‌ها است و حتی بزرگ‌ترین پادشاهان و صاحبان قدرت نیز از آن گریزی ندارند.

وی با اشاره به نگاه متفاوت مکتب اهل بیت (ع) به مرگ تصریح کرد: در نگاه بسیاری از افراد، مرگ به معنای نابودی و پایان زندگی است، اما امام حسین (ع) مرگ را تفسیر و آن را پلی برای رسیدن به حیات جاودانه و لقای الهی معرفی می‌کنند و آن را به گردنبندی زیبا بر گردن دختران تشبیه می‌فرمایند.

حجت الاسلام رکنی‌حسینی ادامه داد: سیدالشهدا (ع) در این خطبه، اشتیاق خود به شهادت را همانند اشتیاق حضرت یعقوب (ع) به دیدار حضرت یوسف (ع) توصیف می‌کنند و نشان می‌دهند که شهادت برای اولیای الهی نه تنها هراس‌آور نیست، بلکه محبوب‌ترین مسیر برای رسیدن به قرب الهی است.

وی با اشاره به فراز دیگری از این خطبه گفت: امام حسین (ع) با آگاهی کامل از سرنوشت خود، شهادت در سرزمین کربلا را بیان می‌کنند و رضایت به خواست و اراده الهی و خشنودی خداوند را مهم‌ترین اصل حرکت خویش می‌دانند.

حضرت قاسم(ع) الگوی بصیرت و وفاداری به ولایت در مکتب عاشورا

امام جمعه گناوه در ادامه سخنان خود با بیان اینکه مکتب عاشورا انسان‌هایی تربیت کرد که مرگ را شیرین‌تر از عسل می‌دانستند، به شخصیت حضرت قاسم بن الحسن (ع) اشاره کرد و افزود: نوجوانی سیزده ساله که در دامان ولایت و امامت پرورش یافته بود، چنان معرفت و بصیرتی داشت که شهادت در رکاب امام زمان خویش را افتخار می‌دانست.

وی خاطرنشان کرد: پرسش حضرت قاسم (ع) از امام حسین (ع) درباره شهادت و پاسخ تاریخی ایشان که مرگ را شیرین‌تر از عسل توصیف کردند، جلوه‌ای از معرفت، ایمان،ادب و تربیت عاشورایی است که در مکتب اهل بیت (ع) شکل گرفته است.

رکنی‌حسینی با تأکید بر اینکه یکی از زیباترین جلوه‌های عاشورا، ادب و ولایت‌مداری یاران امام حسین (ع) است، اظهار داشت: نوجوانان حاضر در کربلا، از جمله عمرو بن جناده و حضرت قاسم (ع)، نمونه‌های درخشانی از معرفت، ادب، بصیرت و وفاداری به امام زمان خویش بودند.

وی با اشاره به نحوه حضور حضرت قاسم (ع) در میدان نبرد گفت: این یادگار امام حسن مجتبی (ع) پس از کسب اجازه از عموی خود، با شجاعت و اخلاص به میدان رفت و سرانجام در راه دفاع از ولایت به شهادت رسید.

امام جمعه گناوه در بخش پایانی سخنان خود با ذکر مصائب شهادت حضرت قاسم بن الحسن (ع)، به بیان مظلومیت خاندان اهل بیت (ع) در روز عاشورا پرداخت و از عزاداران خواست با تأمل در پیام‌های نهضت حسینی، معرفت، ولایت‌مداری، صبر و استقامت و بصیرت را سرلوحه زندگی خود قرار دهند.