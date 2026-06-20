امام جمعه گناوه: ثبات قدم و همراهی با مکتب امام حسین(ع) رمز سعادت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی شنبه شب در ششمین شب از ماه محرم در مسجد جامع گناوه، با اشاره به مضامین بلند زیارت عاشورا، بر اهمیت شفاعت امام حسین(ع)، ثبات قدم در مسیر حق و همراهی عملی با مکتب اهلبیت(ع) تأکید کرد.
وی با بیان اینکه زیارت عاشورا یکی از ارزشمندترین و عمیقترین میراثهای معنوی شیعه و از مهمترین زیارت های امام حسین (ع) است، اظهار کرد:یکی از مهمترین درخواستهای زائر در این زیارت نورانی و قدسی از خداوند متعال ، طلب شفاعت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) در روز ورود به عرصه قیامت و ثبات قدم در مسیر ولایت و هدایت اهلبیت(ع) و حضرت سیدالشهدا(ع) است.
امام جمعه گناوه با اشاره به مقام شفاعت در آموزههای اسلامی افزود: مقام شفاعت، جایگاهی الهی و مورد تأیید پروردگار است که نخست به پیامبر اکرم(ص) عطا شده و اهلبیت عصمت و طهارت(ع) نیز به اذن الهی از این مقام برخوردارند، و نباید با نگاههای نادرست و برداشتهای سطحی از آن یاد کرد، از همین رو، یکی از مهمترین درخواستهای مؤمنان در زیارت عاشورا، بهرهمندی از شفاعت سیدالشهدا(ع) در روز ورود به عرصه قیامت است.
وی با بیان اینکه در زیارت عاشورا تنها مسئله شفاعت مطرح نیست، ادامه داد: در کنار طلب شفاعت، از خداوند ثبات قدم، استقامت و همراهی با مسیر امام حسین(ع) نیز درخواست میشود و این مفاهیم از مهمترین نیازهای انسان مؤمن در مسیر بندگی است.
وی با نقل روایاتی درباره آثار شفاعت امام حسین(ع)، خاطرنشان کرد: محبت، معرفت و پیروی از امام حسین(ع) زمینه بهرهمندی از این شفاعت عظیم را فراهم میکند و انسان را از بسیاری از لغزشها و گرفتاریهای دنیا و آخرت نجات میدهد.
ثبات قدم؛ شرط ماندن در مسیر حق
حجتالاسلام رکنی حسینی در ادامه، «ثبات قدم» را از مهمترین عوامل موفقیت انسان در مسیر بندگی دانست و گفت: قرآن کریم در آیات متعدد، مؤمنان را به صبر، استقامت و پایداری دعوت کرده است، کسی که میخواهد در راه حق ثابتقدم بماند، باید ابتدا صبر و بردباری را در وجود خود تقویت کند؛ زیرا استقامت بدون صبر امکانپذیر نیست.
وی با اشاره به اینکه بعد از ثبات قدم، همراهی و معیت با امام (ع) را در این زیارت از خداوند درخواست می کنیم که این همراهی با امام (ع) بسیار مهم است.
فرصت هدایت را نباید از دست داد
امام جمعه گناوه با اشاره به حوادث کربلا گفت: در واقعه عاشورا افرادی بودند که فرصت همراهی با امام حسین(ع) را داشتند اما به دلیل دلبستگیهای دنیوی یا نداشتن ثبات قدم، از این سعادت محروم شدند.
وی افزود: امام حسین(ع) کشتی نجات و چراغ هدایت است و تا آخرین لحظات تلاش کرد مسیر هدایت را برای افراد باز نگه دارد و حتی کسانی را که در تردید بودند به بازگشت و همراهی با حق دعوت کرد.
وی تصریح کرد: بسیاری از افراد در طول تاریخ به دلیل نداشتن ثبات قدم، از مسیر حق منحرف شدند و فرصتهای ارزشمند هدایت را از دست دادند و فرصت سوزی کردند ، در کربلا یاران باوفای امام حسین(ع) با برخورداری از ایمان، بصیرت و استقامت، در سختترین شرایط در کنار امام خود باقی ماندند و به بالاترین درجات سعادت دست یافتند.
وی بیان کرد: ثبات قدم یعنی اینکه انسان از فرصت هایی که خداوند در اختیار او قرار می دهد در راه رسیدن به سعادت ابدی استفاده کند و این ثبات قدم و رسیدن به سعادت است.
یاران عاشورا نماد وفاداری و استقامت بودند
وی در بخش دیگری از سخنان خود، به ویژگیهای ممتاز یاران سیدالشهدا(ع) اشاره کرد و گفت: حضرت ابوالفضل العباس(ع)، حبیب بن مظاهر و دیگر شهدای کربلا و یاران امام حسین (ع) نمونههای درخشانی از ثبات قدم، ولایتمداری و همراهی با امام زمان خویش بودند و همین ویژگیها آنان را به قلههای جاودانه افتخار رساند.
حجتالاسلام رکنی حسینی با بیان اینکه همراهی با امام تنها به حضور ظاهری محدود نمیشود، اظهار کرد: معیت با امام، به معنای همراهی در عقیده، اخلاق، رفتار و عمل به دستورات الهی است و امروز نیز هرکس در مسیر ارزشهای عاشورایی و مکتب عاشورا، دفاع از حق و مقابله با ظلم گام بردارد، در حقیقت در مسیر امام حسین(ع) حرکت کرده است.
فرهنگ عاشورا زنده و الهامبخش است
حجت الاسلام حسینی با تأکید بر تداوم پیام عاشورا در طول تاریخ گفت: فرهنگ عاشورا محدود به زمان و مکان خاصی نیست و هر جا روحیه مقاومت، ایستادگی در برابر ظلم و دفاع از حق وجود داشته باشد، جلوهای از مکتب امام حسین(ع) و عاشورا دیده میشود.
وی با اشاره به مقاومت ملتهای مسلمان در برابر ظلم و استکبار جهانی افزود: ایستادگی مردم مؤمن در کشورهای مختلف اسلامی، بهویژه در برابر جنایات رژیم صهیونیستی، جلوهای از فرهنگ و مکتب عاشورا و استمرار راه سیدالشهدا(ع) است.
وی گفت: یاران امام حسین (ع) و آن حضرت هر چه داشتند در واقعه عاشورا در راه خدا «بذل» کردند و هیچ چیز جز خدا در این راه نمی دیدند .
امام جمعه گناوه در بخش پایانی سخنان خود به مصائب حضرت علیاصغر(ع) در روز عاشورا اشاره کرد و با بیان مظلومیت طفل شیرخوار امام حسین(ع)، به تبیین اوج قساوت دشمنان اهلبیت(ع) پرداخت و بر ضرورت معرفتافزایی نسبت به اهداف و پیامهای نهضت عاشورا تأکید کرد.
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