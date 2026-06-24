به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی چهارشنبه شب در مراسم عزاداری دهمین شب ماه محرم در مسجد جامع گناوه ، با تسلیت فرارسیدن عاشورای حسینی، شب و روز عاشورا را از بی‌نظیرترین مقاطع تاریخ اسلام دانست و بر درس‌های ماندگار نهضت سیدالشهدا(ع) تأکید کرد.

وی با بیان اینکه شب عاشورای سال ۶۱ هجری صحنه تجلی ایمان، وفاداری و ایثار یاران امام حسین(ع) بود، اظهار داشت: اصحاب و اهل‌بیت امام حسین(ع) در سخت‌ترین شرایط، جان خود را فدای دفاع از ولایت و امامت کردند و هرگز امام خویش را تنها نگذاشتند.

امام جمعه گناوه با اشاره به سخنان امام حسین(ع) در شب عاشورا افزود: سیدالشهدا(ع) در آن شب تاریخی، با تجلیل از اصحاب و یاران خود، مدالی افتخاری جاودانه از وفاداری به آنان اعطا کرد؛ مدالی که در طول تاریخ برای یاران کربلا ماندگار شد.

وی با تشریح وقایع عصر تاسوعا و درخواست مهلت از سوی امام حسین(ع) برای به تعویق افتادن جنگ تا روز عاشورا، خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین دلایل این درخواست، بهره‌گیری از آخرین فرصت برای عبادت، مناجات، نماز، تلاوت قرآن و استغفار بود، امام حسین(ع) خود فرمودند که خداوند می‌داند من نماز، تلاوت قرآن و استغفار را دوست دارم.

خیمه های حسینی؛سرشار از ذکر،آرامش و آمادگی برای لقاءالله

حجت الاسلام رکنی حسینی ادامه داد: در شب عاشورا فضای خیمه‌های امام حسین(ع) سرشار از ذکر الهی، تلاوت قرآن و راز و نیاز با پروردگار بود و یاران حضرت با آرامش و اطمینان، خود را برای دیدار خداوند آماده می‌کردند.

روشن شدن حقیقت کربلا در روز عاشورا

وی با بیان اینکه به تأخیر افتادن جنگ تا روز عاشورا حکمت‌های دیگری نیز داشت، گفت: اگر نبرد در تاریکی شب آغاز می‌شد و امام از دشمن مهلت نمی خواست،همه یاران و اصحاب و اهل بیت کشته می شدند و همچنین بسیاری از حقایق حادثه کربلا و چهره جنایتکاران آشکار نمی‌شد، اما در روشنایی روز عاشورا همه عاملان این جنایات شناخته شدند و چهره ظلم و ستم برای همیشه آشکار و حجت بر تاریخ تمام شد.

امام جمعه گناوه همچنین به بازگشت برخی افراد از سپاه دشمن و پیوستن آنان به جبهه حق اشاره کرد و افزود: مهلت شب عاشورا فرصتی برای بازگشت و توبه برخی افراد فراهم ساخت؛ همان‌گونه که حر بن یزید ریاحی راه هدایت را برگزید و به کاروان امام حسین(ع) پیوست.

نقش حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع) در استمرار نهضت عاشورا

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش حضرت زینب(س) و امام سجاد(ع) در شب عاشورا و پس از آن، اظهار کرد: بیماری امام سجاد(ع) از حکمت‌های الهی برای استمرار سلسله امامت بود و حضرت زینب(س)، با صبر و استقامت بی‌نظیر خود نقش مهمی در حفظ نهضت عاشورا ایفا کرد و پرستاری از امام سجاد(ع) بخشی از رسالت بزرگ حضرت زینب (س) بود.

شکرگزاری در اوج سختی؛ درس بزرگ امام حسین (ع)

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به خطبه امام حسین(ع) در جمع یاران خود در شب عاشورا گفت: سیدالشهدا(ع) در اوج سختی‌ها و در حالی که می‌دانست فردا به شهادت خواهد رسید و سخت ترین روز خواهد بود، خداوند را بر نعمت‌های بزرگ الهی همچون نبوت، قرآن و معرفت دینی شکر کردند.

وی افزود: این رفتار امام (ع) ، درس بزرگی برای همه انسان‌ها است که در شرایط دشوار نیز باید نعمت‌های الهی را فراموش نکنند و روحیه شکرگزاری را حفظ کنند.

قرآن؛ محور حرکت و پیام نهضت حسینی

وی با تأکید بر جایگاه قرآن در نهضت حسینی افزود: از آغاز حرکت امام حسین(ع) از مدینه تا لحظه شهادت ، قرآن محور تمام مواضع و رفتارهای آن حضرت بود و سیدالشهدا(ع) همواره با استناد به آیات الهی، مسیر حق را برای مردم تبیین می‌کرد.

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به برخی آیات قرآنی که در شب عاشورا مورد توجه امام حسین (ع) قرار گرفت، گفت: سنت الهی این است که گاهی به ظالمان و ستمگران مهلت داده می‌شود، اما این مهلت نشانه رضایت الهی نیست و برای ظالم خیر نیست بلکه زمینه‌ای برای آشکار شدن حقیقت و افزایش مسئولیت آنان است.

وی افزود: حضرت زینب (س) نیز در مجلس یزید با استناد به همین منطق قرآنی، حقیقت ظلم و سرنوشت ستمگران را برای همگان تبیین کرد.

یاران کربلا؛ نماد وفاداری و بصیرت

امام جمعه گناوه همچنین با اشاره به تعبیر مشهور امام حسین(ع) درباره یارانش بیان کرد: آن حضرت فرمودند «من اصحابی باوفاتر و بهتر از اصحاب خود سراغ ندارم و اهل‌بیتی نیکوتر از اهل‌بیت خویش نمی‌شناسم». این سخن نشان‌دهنده عظمت، اخلاص و وفاداری یاران کربلا است.

وی گفت: اولین نفری که بعد از سخنان امام حسین (ع) به امام اعلام وفاداری کرد حضرت ابوالفضل العباس (ع) بود و پس از ایشان نیز سایر یاران با تمام وجود بر همراهی با امام تأکید کردند.

وی با بیان نمونه‌هایی از فداکاری و ایثار اصحاب امام حسین(ع)، گفت: یاران سیدالشهدا(ع) با وجود آگاهی از شهادت حتمی خود، با تمام وجود در کنار امام ماندند و وفاداری را به زیباترین شکل معنا کردند.



حجت الاسلام رکنی حسینی در پایان با اشاره به مصائب اهل‌بیت(ع) در روز عاشورا و نقش حضرت زینب(س) در حفظ پیام کربلا، از عزاداران خواست با تأسی به فرهنگ عاشورا، مسیر ولایت، بصیرت، صبر و استقامت را در زندگی خود سرلوحه قرار دهند.

