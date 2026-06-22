برنامه بازسازی حماسه آزادسازی مهران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگکرمرضا نصراللهی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران بازسازی عملیات آزادسازی مهران را اقدامی اثرگذار در جهت تداوم فرهنگ ایثار و مقاومت دانست و گفت: این برنامه با مشارکت مردمی برگزار میشود تا نسل امروز بتواند از نزدیک با جلوههایی از حماسهآفرینی رزمندگان آشنا شود.
وی با بیان اینکه زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و بازخوانی رشادتهای دوران جنگ تحمیلی، یک وظیفه همگانی است، تصریح کرد: برگزاری چنین رویدادهایی در شهرستان مهران، نمادی از پیوند نسلها با آرمانهای انقلاب است و نقش مهمی در تقویت روحیه خودباوری و استکبارستیزی در میان نوجوانان و جوانان دارد.
معاون هماهنگکننده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام با اشاره به استقبال گسترده مردم از برنامههای مشابه در سالهای گذشته افزود: امسال نیز این ویژهبرنامهها در نقاط مختلف استان تدارک دیده شده و همه شهرستانها با حفظ شئونات و با برنامهریزی دقیق، میزبان بازسازی عملیاتهای دوران دفاع مقدس خواهند بود.
سرهنگ نصرالهی در پایان خاطرنشان کرد: این حرکتهای فرهنگی، زمینهساز آشنایی عمیقتر نسلهای آینده با رشادتهای رزمندگان و تداوم راه شهداست و امیدواریم با همکاری دستگاههای مختلف، شاهد برگزاری باشکوه و تأثیرگذار این رویدادها در سطح استان باشیم.
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