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۱ تیر ۱۴۰۵، ۸:۰۹

پیرصالحی: توان مالی مردم در قیمت‌گذاری دارو باید دیده شود

پیرصالحی: توان مالی مردم در قیمت‌گذاری دارو باید دیده شود

رئیس سازمان غذا و دارو بر ضرورت تقویت پوشش بیمه‌ای داروها تأکید کرد و گفت: حمایت از بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن و صعب‌العلاج باید در اولویت سیاست‌گذاری‌های حوزه سلامت قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی پیرصالحی اظهار کرد: در شرایط فعلی لازم است منابع بیشتری برای حمایت از بیماران و پوشش هزینه‌های دارویی اختصاص یابد تا فشار اقتصادی کمتری به مردم وارد شود.

وی افزود: اگرچه برخی داروها مصرف مقطعی دارند، اما بیمارانی که ناچار به مصرف مستمر دارو هستند بیش از دیگران تحت تأثیر افزایش هزینه‌های درمان قرار می‌گیرند و نیازمند حمایت مؤثر بیمه‌ها هستند.

رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه قیمت‌گذاری دارو با بررسی‌های کارشناسی انجام می‌شود، تصریح کرد: در کنار ملاحظات فنی و اقتصادی، توان پرداخت مردم و دسترسی بیماران به داروهای مورد نیاز نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

پیرصالحی تأکید کرد: تقویت نقش بیمه‌ها یکی از مهم‌ترین راهکارها برای کاهش فشار هزینه‌های درمانی بر بیماران است.

کد مطلب 6867405
حبیب احسنی پور

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