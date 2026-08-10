خبرگزاری مهر، گروه استانها: تابستان که از راه میرسد، گرمای هوا فقط آسایش مردم را نشانه نمیرود؛ شبکه برق نیز در روزهایی که دمای هوا بالا میرود و وسایل سرمایشی به اوج مصرف میرسند، زیر فشار سنگینتری قرار میگیرد.
در چنین شرایطی، هر کیلوواتساعت برق هدررفته، هر انشعاب غیرمجاز و هر کنتور معیوب میتواند بخشی از ظرفیت شبکه را بدون آنکه به مصرف واقعی و قابل مدیریت برسد، از مدار خارج کند.
در کهگیلویه و بویراحمد نیز همزمان با افزایش دما و رشد مصرف برق در روزهای گرم تابستان، ساماندهی شبکه و جلوگیری از هدررفت انرژی به یکی از محورهای مهم مدیریت مصرف تبدیل شده است.
در این میان، «طرح مهتاب» با عبور از رویکرد صرفاً برخوردی، مجموعهای از اقدامات فنی، نظارتی و اصلاحی را دنبال میکند؛ از جمعآوری انشعابهای غیرمجاز و تعویض کنتورهای فرسوده گرفته تا نصب شمارشگر، هوشمندسازی مشترکان و ساماندهی نقاط پرمصرف.
حالا آمارهای اجرای این طرح، تصویری روشن از حجم انرژی بازگرداندهشده به شبکه ارائه میدهد؛ بیش از ۲۵ میلیون کیلوواتساعت انرژی از ابتدای سال جاری احیا شده که معادل برق مصرفی حدود ۸۴ هزار خانوار در یک ماه است، عددی که در روزهای داغ تابستان، فقط یک آمار نیست، بلکه بخشی از ظرفیت ازدسترفته شبکه است که دوباره به چرخه مصرف بازگشته است.
۲۵ میلیون کیلوواتساعت؛ انرژی برگشته به شبکه
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد، در گفتوگو با خبرنگار مهر از اجرای گسترده اقدامات فنی و نظارتی در قالب طرح ملی مهتاب خبر داد و گفت: هدف این طرح، کاهش تلفات انرژی، مقابله با استفاده غیرمجاز از برق، ارتقای دقت اندازهگیری و افزایش پایداری شبکه توزیع برق در سراسر استان است.
رسول روستائی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲ هزار و ۳۹ انشعاب غیرمجاز جمعآوری و ۱۹۳ مورد دستکاری تجهیزات اندازهگیری شناسایی و رفع شده که حاصل این اقدامات، بازگشت ۲۵ میلیون و ۹۵ هزار و ۹۲۲ کیلوواتساعت انرژی به شبکه بوده است.
وی گفت: این میزان انرژی احیاشده معادل برق مصرفی حدود ۸۴ هزار خانوار در یک ماه است و نشان میدهد ساماندهی انشعابهای غیرمجاز و اصلاح تجهیزات اندازهگیری میتواند نقش قابل توجهی در کاهش تلفات و مدیریت بار شبکه داشته باشد.
کنتورهای معیوب زیر تیغ اصلاح
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: در راستای بهبود کیفیت خدمات و افزایش دقت اندازهگیری، از ابتدای سال جاری ۲ هزار و ۱۱۲ دستگاه کنتور معیوب و سوخته تعویض، ۲ هزار و ۴۳۹ دستگاه کنتور جدید نصب و ۸۶۷ دستگاه شمارشگر نیز در نقاط مختلف استان راهاندازی شده است.
وی از توسعه زیرساختهای هوشمند شبکه برق نیز خبر داد و اظهار کرد: طی این مدت ۱۵۱ مشترک هوشمندسازی شده و ۱۴۵ انشعاب قانونی نیز به متقاضیان واگذار شده است.
روستایی با بیان اینکه نظارت مستمر بر مشترکان و تجهیزات شبکه از اولویتهای شرکت است، تصریح کرد: کارشناسان شرکت موفق به بازدید از ۴ هزار و ۵۷۱ مرکز تجاری، بازدید و تست ۳ هزار و ۵۷۳ حلقه چاه کشاورزی و بازدید و پایش ۳۳۱ مسجد در سطح استان شدهاند.
از روشنایی معابر تا اصلاح تجهیزات اندازهگیری
وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای بهینهسازی شبکه افزود: در این مدت ۲ هزار و ۴۳۷ ساعت نجومی روشنایی معابر تنظیم، ۸۳۵ مورد از تجهیزات و مظاهر روشنایی اصلاح، ۶۷۴ فیوز محدودکننده بار نصب و ۸۲۲ مورد عدم تطابق CT نیز کنترل و اصلاح شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تاکید کرد: در جریان کنترلهای مضاعف، ۴۷۴ مورد کنتور مفقود یا انشعاب غیرمجاز شناسایی شده که اقدامات لازم برای تعیین تکلیف آنها در دستور کار قرار گرفته است.
وی تأکید کرد: تداوم اجرای طرح مهتاب با مشارکت مردم و تلاش کارکنان صنعت برق، نقش مؤثری در صیانت از حقوق مشترکان قانونمدار، کاهش تلفات انرژی، مدیریت بار شبکه و افزایش پایداری تأمین برق استان خواهد داشت.
مهتاب؛ طرحی برای کاهش تلفات و افزایش ایمنی شبکه
مجری طرح مهتاب شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد، در گفتوگو با خبرنگار مهر با تشریح اهداف اجرای این طرح گفت: ساماندهی برقهای غیرمجاز، ارتقای ایمنی، مدیریت مصرف انرژی و افزایش پایداری شبکه از مهمترین اهداف طرح مهتاب است.
محسن نیکپور افزود: یکی از محورهای اصلی طرح، شناسایی و جمعآوری انشعابهای غیرمجاز و جایگزینکردن آنها با انشعابهای قانونی و دارای کنتور است تا علاوه بر ساماندهی مصرف، امکان اندازهگیری دقیق میزان برق مصرفی فراهم شود.
وی تصریح کرد: وقتی مصرفکننده فاقد کنتور باشد، عملاً کنترلی بر میزان مصرف وجود ندارد و طبیعتاً مصرف برق افزایش پیدا میکند، اما با نصب کنتور، مشترکان امکان مدیریت بهتر مصرف خود را خواهند داشت و این موضوع در کاهش بار شبکه بسیار مؤثر است.
مقابله با رمزارز و کنتورهای فرسوده
مجری طرح مهتاب شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد همچنین از اجرای برنامههای مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز خبر داد و افزود: یکی دیگر از محورهای مهم طرح، مبارزه با استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمزارز است.
وی ادامه داد: تعویض کنتورهای فرسوده و سوخته نیز در دستور کار قرار دارد، زیرا این کنتورها میتوانند موجب افزایش تلفات انرژی شوند و دقت اندازهگیری را کاهش دهند.
نیکپور با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف در بخش کشاورزی گفت: مشترکان کشاورزی که دارای چاه آب یا برداشت از رودخانه هستند، مجوز مصرف ۱۹ ساعت در شبانهروز را دارند، اما لازم است در ساعات اوج مصرف، یعنی از ۱۲ ظهر تا ۵ عصر، مصرف خود را به ساعات کمباری مانند شب یا ابتدای صبح منتقل کنند.
تابستان داغ و ضرورت مدیریت هر کیلووات
در روزهایی که افزایش دما استفاده از وسایل سرمایشی را بیشتر کرده و همزمان شبکه برق با افزایش تقاضا مواجه است، مدیریت مصرف دیگر تنها به توصیههای عمومی محدود نمیشود؛ اصلاح انشعابها، دقیقشدن اندازهگیری، حذف مصارف غیرمجاز و انتقال مصرف از ساعات اوج، همگی حلقههای یک زنجیره برای عبور مطمئنتر از روزهای گرم سال هستند.
اجرای طرح مهتاب در کهگیلویه و بویراحمد نیز در همین مسیر دنبال میشود؛ طرحی که قرار است با شناسایی مصارف غیرمجاز، اصلاح تجهیزات، افزایش دقت اندازهگیری و هدایت مصرف به سمت الگوی صحیح، بخشی از فشار وارد بر شبکه را کاهش دهد.
«مهتاب»؛ بازگرداندن انرژی هدررفته به مدار
روایت اجرای طرح مهتاب در کهگیلویه و بویراحمد، در نهایت به یک هدف مشترک ختم میشود؛ اینکه انرژی تولیدشده با کمترین میزان تلفات و در شرایطی ایمن و قابلکنترل به دست مصرفکننده برسد.
بازگشت بیش از ۲۵ میلیون کیلوواتساعت انرژی به شبکه، جمعآوری هزاران انشعاب غیرمجاز، اصلاح تجهیزات، نصب کنتورها و توسعه هوشمندسازی، بخشی از اقداماتی است که در قالب این طرح دنبال شده است.
اکنون در گرمای تابستان، جایی که هر درجه افزایش دما میتواند به معنای افزایش استفاده از تجهیزات سرمایشی و فشار بیشتر بر شبکه باشد، «مهتاب» تلاش میکند بخشی از ظرفیت پنهان و هدررفته شبکه را دوباره به مدار بازگرداند؛ ظرفیتی که مدیریت آن، هم به پایداری برق کمک میکند و هم زمینه استفاده عادلانهتر و ایمنتر از انرژی را فراهم میسازد.
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