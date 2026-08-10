مشکل بیمه سلامت برای پرداخت حق مراکز درمانی به دلیل گرانی هزینه درمان

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا اصغرزاده، مدیرکل بیمه سلامت استان البرز، امروز در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار، با تشریح اقدامات این مجموعه در دوره جنگ و شرایط بحرانی، اظهار کرد: در آن ایام بخش قابل توجهی از کارکنان بیمه سلامت، بهویژه نیروهای حوزههای فنی، دارویی و بیمارستانی، تا نیمههای شب درگیر ارائه خدمت بودند و فعالیتها محدود به ساعات اداری نشد.
وی افزود: با ایجاد شیفتهای عصر و شب و هماهنگی با بیمارستانها و داروخانهها، تلاش کردیم حتی در مراکز پرتردد نیز خدمات بیمهای بدون وقفه ارائه شود و هر جا مشکلی ایجاد میشد، نیروهای مربوطه به سرعت اعزام میشدند.
مدیرکل بیمه سلامت البرز با اشاره به افزایش هزینههای درمان و تأثیر آن بر پرداخت مطالبات مؤسسات طرف قرارداد گفت: افزایش هزینهها به هر دلیل، چه در نتیجه درخواستهای بیماران و چه در مواردی ناشی از القای خدمات توسط برخی مؤسسات، میتواند موجب افزایش بدهیها و تأخیر در پرداخت مطالبات شود.
اصغرزاده ادامه داد: مؤسسات طرف قرارداد در شرایط دشوار نیز همکاری مناسبی با بیمه سلامت داشتند و این همکاری نوعی ایثار واقعی برای تداوم خدمترسانی به مردم بود.
وی تأکید کرد: امیدواریم با ایجاد راهکارهای مناسب، بتوانیم در زمینه پرداخت مطالبات مؤسسات درمانی عملکرد بهتری داشته باشیم و بیش از این شرمنده مردم و مراکز ارائهدهنده خدمات نشویم.
پیشگیری رویکرد جدید بیمه سلامت برای کاهش هزینهها
مدیرکل بیمه سلامت البرز، پیشگیری را یکی از محورهای مهم برنامههای این سازمان دانست و گفت: رویکرد بیمه سلامت در حوزه پیشگیری صرفاً کاهش هزینهها نیست، بلکه هدف اصلی افزایش کیفیت و بهرهوری خدمات و استفاده بهتر مردم از مزایای بیمه پایه است.
وی با اشاره به اجرای برنامههای پیشگیری سطح چهار افزود: امیدواریم با اجرای این برنامهها، زمینه کنترل بیماریها و کاهش هزینههای درمان فراهم شود.
اصغرزاده همچنین به اجرای برنامه نظام ارجاع و پزشکی خانواده اشاره کرد و گفت: ساوجبلاغ یکی از شهرستانهای اصلی کشور در اجرای این طرح است و امیدواریم با توسعه این برنامه بتوانیم هم در کنترل بیماریها و هم در کاهش پرداخت از جیب مردم به اهداف تعیینشده دست پیدا کنیم.
اجرای پزشکی خانواده با جدیت دنبال میشود
وی با بیان اینکه اجرای نظام ارجاع و پزشکی خانواده سالها در دستور کار دولتهای مختلف قرار داشته است، اظهار کرد: در دورههای گذشته به دلایل مختلف شرایط برای اجرای کامل این طرح فراهم نشد، اما دولت فعلی در شرایط بحرانی موجود، اجرای این برنامه را با جدیت دنبال میکند.
مدیرکل بیمه سلامت البرز ادامه داد: با تأکید رئیسجمهور و پیگیری از سوی وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه، امیدواریم این طرح به شکل مطلوب اجرایی شود و مردم بتوانند از مزایای آن بهرهمند شوند.
پوشش رایگان بیمه برای دهکهای اول تا پنجم
اصغرزاده درباره وضعیت پوشش بیمهای در استان البرز گفت: حدود ۹۱۳ هزار نفر در استان البرز تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند و این سازمان علاوه بر بیمهشدگان عادی، اقشار مختلفی از جمله مددجویان بهزیستی، کمیته امداد، ایثارگران، اتباع، زندانیان و طلاب را نیز تحت پوشش دارد.
وی افزود: بخش قابل توجهی از این افراد در دهکهای یک تا پنج قرار دارند و به صورت رایگان از خدمات بیمه سلامت استفاده میکنند.
مدیرکل بیمه سلامت البرز با اشاره به هزینههای مربوط به پوشش دهکهای پایین درآمدی گفت: بیمه سلامت برای دهکهای یک تا پنج حق بیمهای دریافت نمیکند و در عین حال هزینههای درمان این افراد را نیز پرداخت میکند که این موضوع نشاندهنده حمایت نظام بیمهای از اقشار کمبرخوردار جامعه است.
۱۵۵۳ مؤسسه درمانی طرف قرارداد بیمه سلامت البرز
اصغرزاده با اشاره به شبکه مؤسسات طرف قرارداد بیمه سلامت در استان اظهار کرد: در حال حاضر یک هزار و ۵۵۳ مؤسسه در استان البرز با بیمه سلامت قرارداد دارند و ارائه خدمات به بیمهشدگان از طریق این مجموعهها انجام میشود.
وی درباره نظارت بر عملکرد مؤسسات طرف قرارداد گفت: شورای فنی بیمه سلامت موضوعاتی مانند تأسیس مؤسسات جدید و تخلفات احتمالی مراکز طرف قرارداد را بررسی میکند.
مدیرکل بیمه سلامت البرز افزود: در مناطقی که تعداد مؤسسات درمانی به اندازه کافی وجود دارد، معمولاً با ایجاد مؤسسه جدید موافقت نمیشود، اما در مناطق محروم و حاشیهای، در صورت مراجعه مؤسسات واجد شرایط، بیمه سلامت از توسعه خدمات استقبال میکند.
وی تأکید کرد: در مواردی که مؤسسات مرتکب تخلف شوند، موضوع در شورای فنی بررسی شده و در صورت احراز تخلف، برخوردهای لازم حتی تا لغو قرارداد انجام خواهد شد.
بازدید از داروخانهها در دوران جنگ
اصغرزاده با اشاره به اقدامات نظارتی بیمه سلامت البرز در دوران جنگ گفت: در آن ایام نظارت بر روند فعالیت داروخانهها با جدیت دنبال شد و تقریباً تمامی داروخانههای استان مورد بازدید قرار گرفتند تا روند ارائه خدمات بیمهای و تأمین دارو دچار اختلال نشود.
وی افزود: افزایش قیمت دارو و تغییرات مربوط به ارز ترجیحی، فشار بیشتری بر مردم وارد کرده و موجب افزایش مراجعات خارج از ضوابط و ارائه فاکتور برای دریافت خدمات بیمهای شده است.
مدیرکل بیمه سلامت البرز با اشاره به خدمات دارویی غیرحضوری بیان کرد: در دوران جنگ حدود ۱۵ هزار نفر بدون مراجعه حضوری و از طریق تأیید داروی غیرحضوری، از خدمات بیمه سلامت بهرهمند شدند.
اصغرزاده در پایان بر ضرورت تداوم همکاری میان بیمه سلامت، مراکز درمانی، رسانهها و مردم تأکید کرد و گفت: هدف اصلی بیمه سلامت، استمرار خدمترسانی، افزایش کیفیت خدمات و کاهش هزینههای پرداختی مردم است و در این مسیر همکاری همه دستگاهها و اطلاعرسانی دقیق رسانهها اهمیت زیادی دارد.
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